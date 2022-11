Junts insta ERC a donar suport al seu text alternatiu a la reforma de la sedició

Junts per Catalunya ha instat Esquerra Republicana de Catalunya a “desdir-se” de la proposició de llei de reforma de la sedició negociada amb els socis del govern espanyol, PSOE i Unides Podem, i els demana que donin suport al seu text alternatiu. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha registrat una esmena a la totalitat de substitució que proposa eliminar la sedició, però no tocar el delicte de desordres públics. A més, el text planteja que la rebel·lió depengui de si hi ha hagut ús d’armes i que, en un termini màxim d’un mes, s’hagin revisat totes les sentències sobre sedició. En una roda de premsa aquest dimarts a la tarda, la portaveu de Junts al Congrés de Diputats, Míriam Nogueras, ha avisat que la proposta que s’està tramitant a la cambra baixa “fulmina drets fonamentals” i, en canvi, la que ha presentat el seu partit, no.

En aquesta mateixa línia, Nogueras ha assegurat que la proposta de Junt és “senzilla”, “no té contrapartides” i suposa una “homologació” amb la Unió Europea. El debat sobre les esmenes a la totalitat a la reforma del delicte de sedició tindrà lloc aquest dijous.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit que els juristes estudien com reformar la malversació / EP

Mentrestant, s’estudia la reforma de la malversació

Aquest mateix dimarts, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha confirmat que juristes “d’una banda i de l’altra” estan estudiant com es pot reformar el delicte de malversació. En una entrevista a Antena 3 aquest dimarts, el republicà ha assenyalat que “no s’ha de permetre” que el Codi Penal s’utilitzi com a “càstig ideològic” en alguns casos i, per això, considera necessari que s’acotin “segons quins delictes” per tal de “posar-ho difícil a segons quines interpretacions capcioses d’aquest codi penal”.

En l’entrevista, Rufián ha negat que la reforma de la sedició sigui “una concessió a l’independentisme i a ERC” i ha assegurat que es tracta d’una “concessió a la democràcia espanyola” perquè Europa havia aconsellat Espanya que modernitzés el Codi Penal.