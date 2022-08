Una comissió del Consell per la República reclama més bel·ligerància

La Comissió d’Acció Política Interior(CAPI) de l’Assemblea de Representants del Consell per la República ha emès un comunicat —publicat a Twitter— reclamant més bel·ligerància en la defensa del mandat de l’1-O i la proclamació de la independència de Catalunya. Els membres d’aquesta comissió consideren que l’actual situació política de l’independentisme ve marcada pel que fa a partits polítics amb representació al parlament per “la reincorporació d’ERC al Règim del 78, per la desorientació de la CUP i les vacil·lacions de JxCat envers el pactisme amb l’estat espanyol”.

La Comissió d’Acció Política Interior (CAPI) de l’@ARepresentants del @ConsellxRep Catalana ha reflexionat i debatut, com és la seva obligació,

sobre la situació política actual i les perspectives de futur de l’independentisme català

👇👇 pic.twitter.com/zmJLPcFF5p — CxRCAPI (@CxRcapi) August 6, 2022

Aquest sector del Consell creu que han de ser les institucions i les entitats —el Consell, l’ANC i la Intersindical-CSC—, “al marge dels partits”, les que han de “refusar els pactes claudicants amb l’Estat espanyol i les que han d’impulsar les accions i mobilitzacions populars necessàries” per “vertebrar” un “front d’alliberament nacional”. Aquest front ha de tenir per objectiu fer efectiva la independència “mitjançant la confrontació i la lluita”.

“La fermesa en la lluita i els èxits parcials —a l’exili i a l’interior— són els elements que la fan avançar, provocant noves adhesions i encomanant entusiasme al si del poble, no només al Principat sinó al conjunt dels Països Catalans”, diu el text. Aquesta comissió opina que la independència “és la condició necessària” per a la “supervivència” de la nació així com per “la millora de les condicions de vida i de treball” de les persones que viuen al país.

Posar fi a la repressió a la “intervencó col·laoboracionista d’autòctons”

Després d’haver-ho debatut, els membres de la comissió han refermat la necessitat de treballar per fer efectiva la independència i han assenyalat que la lluita contra la repressió de l’Estat espanyol no pot substituir la “lluita per la independència”. “Només amb la independència posarem fi a la repressió, així com a la intervenció col·laboracionista d’autòctons”, remarquen.

El Consell per la República va constituir el 2021 cinc comissions formades pels membres de l’Assemblea de Representants. Es tracta de la Comissió Legislativa Orgànica, presidida per Roger Vilaseca; la d’Acció Política Interior, presidida per Maria Mas; la d’Acció Internacional, que dirigeix Maria Pilar Gil; la d’Acció Econòmica, encapçalada per Maria Rosa Vila, i la d’Acció Cultural, la presidència de la qual recau en Rosario Palomino.