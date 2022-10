Comín avisa a Brussel·les que cap partit pot anul·lar el referèndum de l’1-O

L’eurodiputat de Junts per Catalunya i conseller a l’exili, Toni Comín, ha definit el referèndum de l’1 d’octubre com un “mandat vigent”, de la mateixa manera que ho ha fet prèviament el president del Consell per la República, Carles Puigdemont. Comín ha avisat que “cap partit el pot anul·lar” perquè “la decisió ja està presa”. “El que no hem pogut és fer-la efectiva perquè no hem tingut la força suficient”, ha assenyalat. Ho ha dit en un acte organitzat per la delegació del Govern davant la Unió Europea des d’on també ha avisat que únicament és la ciutadania qui pot revocar el “mandat” de l’1-O.

Segons Comín el referèndum de l’1 d’octubre d’ara fa cinc anys és una “font d’inspiració per a les batalles pendents”. “Sabem quina és la fórmula de la victòria, la que vam fer servir l’1-O”, ha insistit per argumentar que l’independentisme sap què ha de fer per assolir la república. Per a Comín, i així ho ha deixat clar davant els mandataris de la Unió Europea, l’1 d’octubre és “una victòria de la democràcia a Europa”. L’acte que ha organitzat el Govern li ha servit per fer aquestes declaracions abans de l’inici del concert de la pianista Laura Andrés.

En aquest mateix acte també hi ha intervingut el delegat Gorka Knöor, que ha explicat la seva experiència l’1 d’octubre del 2017. Aquest acte ha servit a Andrés, veïna de Sabadell, per a presentar el seu últim treball, titulat #blanc. L’artista també ha tocat una avançament del seu nou àlbum Kintsugi.

Puigdemont defensa l’1-O com a vàlid

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha intervingut a l’acte organitzat aquest dissabte a l’Arc de triomf, on ha assegurat que el referèndum de l’1-O té validesa i ha exigit “encadenar als germans d’ERC, Junts, la CUP i les entitats en una taula de diàleg” en pro de la unitat del moviment.