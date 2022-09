Baños renuncia a declarar al judici perquè no li deixen fer-ho en català

L’exdiputat de la CUP al Parlament Antonio Baños ha renunciat a declarar aquest dijous al judici per desobediència greu al jutjat penal 30 de Madrid perquè la magistrada Hortensia de Oro-Pulido no li ha permès fer-ho en català. El judici de Baños arriba un dia després que la diputada de la CUP Eulàlia Reguant hagi estat jutjada pels mateixos fets: haver-se negat a respondre les preguntes de Vox quan van testificar al judici del ‘procés’ al Tribunal Suprem. Abans d’entrar al jutjat, Baños ha assegurat als mitjans de comunicació que tenia la intenció de respondre les preguntes tant del seu advocat com de la fiscalia, però ha canviat d’opinió quan se li ha negat la possibilitat de tenir un intèrpret que traduís al castellà. Baños no estava obligat a declarar.

A la sala, l’exdiputat de la CUP ha remarcat que “per parlar una llengua estrangera i ser jutjat fora de jurisdicció”, renunciava a intervenir al judici si ho havia de fer en castellà. Davant d’això, la jutgessa ha argumentat que com la jurisdicció del seu jutjat és exclusiva a Madrid, on “l’única llengua oficial és l’espanyol”, no acceptaria la declaració en català. De Oro-Pulido li ha etzibat que si es vol expressar al jutjat “ho ha de fer en castellà” i li ha recordat que “no té aquest dret i no es produeix cap problema”. La jutgessa ha insistit que “no es produeix cap indefensió” perquè Baños entén el castellà.

Per la seva banda, l’advocat de Baños ha replicat que la defensa va formular la petició de tenir intèrpret abans de la vista i ha lamentat que no s’hagi respost fins al judici la qual cosa ha fet que l’acusat ho hagi hagut de valorar “sobre la marxa i de forma improvisada”. La defensa ha denunciat vulneració de drets fonamentals.

La fiscalia modifica la pena

La fiscalia ha modificat la petició de pena, de sis a quatre mesos de presó i inhabilitació. La modificació feta pel ministeri públic va en línia amb la petició feta per la fiscalia del Suprem en el cas de Reguant, que ha estat jutjada a l’alt tribunal pel fet de ser aforada. D’aquesta manera, la fiscalia demana la mateixa pena per a tots dos.

Baños “no es va negar a declarar”

L’advocat de Baños ha afirmat que, al judici del ‘procés’ al Tribunal Suprem, l’acusat “no es va negar a declarar” perquè va acceptar respondre les preguntes de Vox a través del president del tribunal, Manuel Marchena. “No hi ha oposició que se li pregunti, sinó que el que hi ha és oposició a qui li pregunta”, ha dit. També ha negat que pugui ser considerat un fet greu i ha demanat l’absolució de Baños.