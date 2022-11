La delegada del govern espanyol ignora el Parlament i no compareixerà per la deportació de Badaoui

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, el subdelegat a Tarragona, Joan Sabaté, i diversos comandaments de la Policia Nacional s’han negat a comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre la deportació de l’activista Mohamed Said Badaoui, que va ser expulsat a mitjans de novembre després d’un mes internat al CIE de la Zona Franca de Barcelona.

La Comissió d’Interior del Parlament que investiga el cas es reuneix aquest dimecres havia reclamat la compareixença dels representants del govern espanyol i de la policia per intentar esclarir els detalls de la deportació, que ha aixecat molta polseguera. Tots han declinat la petició amb l’excusa que com a servidors de l’estat espanyol no estan obligats a retre comptes davant de les institucions catalanes i que només han de donar explicacions al Congrés dels Diputats.

El president de l’Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana de Reus, Mohamed Said Badaoui | ACN (Eli Don)

Deportació exprés amb polèmica

Badaoui, juntament amb l’activista Amarouch Azbir, va ser deportat al Marroc després que la Policia Nacional el detingués per una ordre d’expulsió pendent des de l’estiu i un jutjat de guàrdia decretés el seu ingrés al CIE. Els dos activistes van ser detinguts per una denúncia de la Comissaria General d’Informació per “radicalisme ideològic” i “difusió de postulats radicals projihadistes“. Tots dos tenien un gran arrelament a Catalunya.

El Govern de la Generalitat va assegurar fa uns dies que el cas està en mans de la Coordinadora contra el Racisme de la Comissió Europea i espera que esclareixi si s’han vulnerat els drets polítics dels dos activistes. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va recordar que davant de qualsevol acusació tots dos tenien “dret a defensar-se” i va reconèixer que segurament no es tracta d’un “cas concret”, sinó d’un “patró d’expulsions”.

Verge va qüestionar que “s’hagi optat directament per una ordre d’expulsió per algú que porta 30 anys el país” i va lamentar la rapidesa de tot el procés. “Si hi hagués una cosa certa de les acusacions que se li fan, té dret a poder-se defensar, i en aquest cas no ha passat, no hi ha prova documentada i no es pot defensar“.