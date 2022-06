La connexió de l’FBI amb la policia patriòtica: Sandro Rosell, Andorra i jihadisme

La connexió americana de la policia patriòtica és una peça més de l’Operació Catalunya en el seu conjunt. L’estranya participació dels Estats Units en el tancament de la Banca Privada d’Andorra (BPA) i la investigació que va portar Sandro Rosell a dos anys de presó preventiva –i a ser absolt de tots els càrrecs en el judici– tenen un nexe comú: l’agent de l’FBI nord-americà Marc Varri. Un agent d’enllaç de la policia federal nord-americana que va fer negocis amb el nucli dur de la policia patriòtica, va participar a l’escorcoll de l’expresident del Barça i tenia coneixement del pressing espanyol sobre la BPA per intentar obtenir dades de la família Pujol i d’altres actors polítics catalans.

El Món ha tingut accés a la gravació d’una reunió entre José Manuel Villarejo, l’aleshores director Adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino, el mateix Varri i l’agent anomenat Maikel [escrit així a l’agenda del comissari ara jubilat], també de l’FBI. Una trobada en què Pino proposa col·laborar en el traspàs d’informació d’una banda a l’altra i alerta els nord-americans que “Catalunya és un polvorí” que pot ser aprofitat pel jihadisme, en unes referències que suggereixen una vinculació ambigua entre l’independentisme i l’islamisme radicalitzat. La intoxicació es posava en marxa. Una reunió també anotada als diaris de Villarejo, als qual ha tingut accés El Món, on apunta la importància de la reunió i fins i tot el regal als americans d’una insígnia dels Àngels Custodis, patrons de la Policia Nacional espanyola.

Part del diari de Villarejo on s’exposa la reunió entre Varri i Pino/Quico Sallés

28 de maig, aliances americanes contra l’independentisme

És el 28 de maig del 2014. Queden una mica menys de sis mesos per a la celebració de la consulta sobiranista del 9-N, convocada pel govern d’Artur Mas. La seu del ministeri de l’Interior serà l’escenari d’una reunió clau. Villarejo porta “dos companys de l’FBI” a reunir-se amb l’aleshores màxim cap uniformat de la policia espanyola -i ara condemnat pel cas del pendrive dels Pujol- el comissari principal Eugenio Pino, Director Adjunt Operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia. No tenen cap problema per accedir a la seu del ministeri perquè el DAO ja els espera.

Moment que Villarejo fa l’entrada formal als dos companys de l’FBI a la seu del ministeri de l’Interior i comencen a preparar la reunió

El jihadisme, excusa i peça clau

Un cop iniciada la conversa, que s’allarga més de mitja de hora, Pino comença a vantar-se de les capacitats d’informació que té la policia espanyola sobre el jihadisme sobre el terreny. En aquest sentit, alerta que tenen gent a Síria, el Líban i al Marroc i que poden passar informació a l’FBI i compartir-la. Un oferiment que esperen que tingui rebuda i rèplica per la banda nord-americana. És en aquest punt quan Pino entra a la petició directa i avisa Varri de la connexió entre el jihadisme i l’independentisme català. D’aquí que els demani ajuda. És més, Villarejo informa l’enllaç de l’FBI que el DAO ja té un equip a Catalunya per controlar l’independentisme i evitar una acció jihadista violenta aprofitant el Procés.

“Catalunya és un polvorí, és un polvorí que és explotat ara pel nacionalisme, pensa que aquesta gent està buscant aquests suports i s’estan equivocant…”, assevera Pino. I Villarejo demana que els donin “tots els cops de mà que calguin”. De fet, qualifiquen els EUA com els “rics de la família” que tenen tots els materials i sistemes i Pino hi addueix que per la seva part “el que faci falta”. A partir d’aquí enraonen de com establir aquestes relacions, pels canals oficials o per altres canals.

Pino i Villarejo li expliquen a Varri la implicació del jihadisme amb l’independentisme/QS

Un cop intoxicat l’agent d’enllaç de l’FBI a Espanya, comencen a prendre un cafè i a explicar operacions de Veneçuela, Xina o els traficants russos. Pino també es vanta davant l’FBI que són els que aguanten que el Marroc no estigui sotmès al jihadisme i que per això Espanya ha de fer costat a Mohamed VI, per mantenir a ratlla el país. En tot cas, la conversa continua i Villarejo i Pino centren també la pilota en la necessitat de trobar informació financera sobre el terrorisme i del crim organitzat i que es puguin traspassar informació bancària.

Sandro Rosell i la BPA

La conversa acaba, no sense que Pino els regali un pin dels Àngels Custodis, el patró de la policia, als dos agents federals nord-americans. Villarejo, no només els acompanya a la sortida sinó que, com que plou, els acompanya amb un cotxe oficial, -que cedeix Pino-, a l’ambaixada nord-americana, on queden ja per a l’endemà a l’Hotel Ritz per començar les col·laboracions. Aquesta reunió és una peça fonamental per entendre diversos punts estranys en tot l’operatiu de l’Operació Catalunya: el cas Rosell, que es deriva d’un estrany atestat de l’FBI i, sobretot, de la famosa nota del Tresor nord-americà que va provocar la intervenció del BPA, el banc on la família Pujol Ferrusola tenia suposadament diners.

En primer terme, Marc Varri va estar present en el registre i escorcoll del domicili social de l’expresident del Barça, la seu Imaigna Group, quan aquest va ser arrestat, en el marc del cas Rimet. Una presència raríssima que la defensa de Rosell va qüestionar des del primer moment. Fonts de l’equip de defensa de Rosell confirmen a aquest diari que van reclamar el testimoni de Varri en el judici de Rosell a l’Audiència Nacional, però va ser del tot impossible aconseguir-lo. L’ambaixada nord-americana no ho va permetre.

Per altra banda, Varri també apareix relacionat amb el cas de la nota de FinCEN –l’òrgan nord-americà que analitza informació sobre transaccions financeres– pel cas BPA. L’agent seria la persona que va ser “pressionada” per Villarejo, a petició de la policia patriòtica espanyola, per emetre la nota que perjudicava la banca andorrana i que havia de servir per collar els directius del banc per tal de donar la informació sobre els Pujol Ferrusola. En aquest sentit, cal recordar que Pino, en la seva declaració en la instrucció del cas BPA a Andorra el juny passat, va admetre que l’únic representant del Tresor dels EUA a través del FinCEN era Varri, com a enllaç de l’FBI, i que va recomanar als germans Ramon i Higini Cierco que s’hi reunissin perquè tenien la sospita que els Estats Units els anaven al darrera per casos casualment relacionats amb la màfia russa, la Xina i Veneçuela, els ogres dels nord-americans.

Tot indica que Varri, doncs, va tenir un paper principal, en el cas BPA. L’enllaç nord-americà de l’Operació Catalunya es comença a aclarir. Era l’ajuda que Pino demanava. Tot va començar un 28 de maig del 2014, feia sol i plovia. La tempesta arribaria aviat. Continuarà.