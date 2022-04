L’Audiència Nacional envia Fernández Díaz a judici però aparta Cospedal

Finalment, la Sala Penal de l’Audiència Nacional considera que hi ha prou indicis com per fer seure a la banqueta, arran del cas Kitchen, a l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz i tota la seva cúpula. Els magistrats han desestimat tots els recursos d’apel·lació contra la interlocutòria que convertia a procediment abreujat de l‘Operació Kitchen amb què concloïa que l’operatiu policial per aconseguir sostreure al tresorer del PP Luis Bárcenas material relacionat amb la investigació del cas Gürtel, els papers de Bárcenas, són conductes de perfil delictiu.

En tretze interlocutòries força similars, els magistrats desestimen íntegrament els recursos presentats tant per la Fiscalia Anticorrupció, la representació del PSOE i de PODEM així també dels investigats contra l’expeditiva interlocutòria del jutge titular Manuel García Castellón del 29 de juliol passat amb què tancava la instrucció d’aquesta peça separada del cas Tàndem i proposava jutjar onze persones, entre elles, l’exiministre. De fet, interpreten que les declaracions dels altres implicats i dels missatges de mòbil guardats davant notari del seu número dos al ministeri tenen prou força com per obrir un judici penal contra Fernández Díaz.

Interlocutòria de la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional per la que envia a judici a Jorge Fernández Díaz

A més de Fernández Díaz, l’instructor considerava que havien de ser jutjats per aquests fets el que fos secretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez, l’exdirector adjunt Operativo Eugenio Pino, els comandaments policials i comissaris amb diferents responsabilitats José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, així com el comissari José Manuel Villarejo i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. Els fets, a parer de l’instructor, podria ser constitutius dels delictes de descobriment i revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de perseguir els delictes, suborn, tràfic d’influències i malversació.

En el seu recurs, la Fiscalia sostenia que la investigació judicial sobre aquesta peça separada de ‘Tàndem’ s’havia tancat de forma precipitada perquè quedaven qüestions pendents, entre elles algunes diligències sol·licitades per al total aclariment dels fets i que afectarien alguns dels investigats per als quals es va arxivar la causa. En concret, Anticorrupció veia extemporani el sobreseïment de l’exsecretària general del PP, Dolores de Cospedal, del seu marit, Ignacio López del Hierro; i demanava citar com a investigat l’exdirector de la Policia, Ignacio Cosidó. Els magistrats consideren que no hi ha prou indicis i els que hi ha són molt febles.