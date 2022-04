Aragonès reclama “fets” a Sánchez abans de decidir si li retira el suport

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que demostri amb “fets” que està actuant davant les revelacions del Catalangate. En una compareixença a les portes del Congrés de Diputats a Madrid, Aragonès ha recordat que en aquests moments “la pilota està a la teulada del govern de l’Estat” i que a aquest li toca “decidir fins a quin punt és transparent” i quin “nivell de responsabilitats vol assumir”. El president català ha exigit “transparència i la màxima assumpció de responsabilitats”, a més que “des del màxim nivell s’anunciïn mesures clares, concretes i immediates” sobre el Catalangate.

Aragonès considera que el Catalangate és “el cas d’espionatge més greu de la democràcia” espanyola i que ha suposat la pèrdua absoluta de confiança en el govern espanyol. “Hi ha un mínim de confiança per preservar i en aquest moment aquesta confiança és zero”, ha denunciat Aragonès. El president ha fet una crida la restauració del “joc net, la intimitat i la privacitat que han estat vulnerades i que es garanteixi que l’espionatge no forma part de la forma de fer política d’Espanya”. Aragonès ha advertit que “si aquesta mínima confiança no es pot restablir és inviable que pugui continuar qualsevol col·laboració política”.

Condicions mínimes

El cap de l’executiu s’ha reunit amb altres parlamentaris catalans afectats per l’espionatge i membres de Unidas Podemos i altres formacions polítiques. A la sortida de la reunió, Aragonès ha insistit en que la vulneració de dret no pot quedar impune. Aragonès ha agraït al grup parlamentari de Podemos que també doni suport a la petició per crear una comissió d’investigació sobre el Catalangate. Aquesta comissió és pel president “un requisit indispensable” perquè l’actitud d’ERC continuï tal i com ha estat durant l’actual legislatura. També és requisit que s’obri una investigació interna amb supervisió independent.

Aragonès ha dit que el govern espanyol ha d’assumir responsabilitats i ha advertit que “no ens podem eternitzar, ni deixar passa el temps, no tolerarem que la solució que tingui al cap el govern espanyol sigui només el pas del temps”. El president de la Generalitat ha dit que vol saber qui ha estat espiat, qui va donar l’odre, qui n’estava assabentat, les dades obtingudes i per a què. “En una democràcia hem de tenir la nostra privacitat garantida i els que som responsables polítics i electes hem de tenir també per fer la nostra funció amb tota la correcció i tots els drets que tenim”.