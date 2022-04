Aragonès afirma que no hi haurà canvis en la candidatura dels Jocs d’Hivern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit que el Govern no canviarà pas la ubicació de les proves dels Jocs d’Hivern que consten a l’acord amb el COE i la Moncloa: “No contemplem de cap manera modificar les seus de les proves”, ha assegurat el president català. Davant d’aquestes declaracions i després de demanar renegociar la proposta, Javier Lambán, president d’Aragó, ha declarat que vol reunir-se amb Pedro Sánchez, president del govern espanyol i Miquel Iceta, ministre d’Esport per obligar Catalunya a modificar la proposta.

Els Jocs Olímpics d’Hivern cada vegada semblen més clars, tot i això, Aragó encara no està d’acord amb la distribució de les proves. De fet, Lambán ha reiterat que vol “una candidatura igualitària” i, per tant, demana que part de les proves més importants també es fagin a Aragó. Davant d’aquest argument, la Generalitat es nega profundament a acceptar, ja que repeteixen que les condicions de les estacions d’esquí catalanes, en aquest cas La Molina i Masella, tenen les condicions més òptimes per fer-hi els Jocs d’Hivern: “La discrepància d’Aragó no és amb la Generalitat només, en tot cas serà també amb el govern de l’Estat i el Comitè Olímpic Espanyol”, ha explicat Aragonès en roda de premsa aquest dimarts.

El president del govern d’Aragó, Javier Lambán / EUROPA PRESS

Ciutadans reclama transparència al Govern

Ciutadans demanarà la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Parlament perquè expliqui les negociacions relacionades amb els Jocs d’Hivern. Així ho ha anunciat el líder dels liberals, Carlos Carrizosa, en una roda de premsa des de les Corts d’Aragó. Carrizosa ha lamentat que les negociacions entre el Govern català, el d’Aragó i el COE s’hagin caracteritzat “per l’opacitat” i per aquest motiu vol que Aragonès en doni detalls a la cambra catalana. Així mateix, el president de Ciutadans al Parlament ha criticat que s’hagi de fer una consulta pels JJOO. “Els governants han de prendre bones decisions sense sotmetre-les a xantatges”, ha dit Carrizosa.