Contràriament al que seria lògic judicialment, el cas Mariona no s’atura, sinó que ha seguit endavant i acosta els imputats al banc dels acusats per delictes que els podrien comportar penes de presó. En una demostració del que està disposat a fer l’Estat seguint la pulsió repressora contra l’1-O liderada pels magistrats Llarena i Marchena, un jutjat de Tortosa ha encausat l’àvia del caminador –la seva imatge sortint de l’edifici judicial després de declarar–hi va deixar petja– per un missatge a Facebook. Hi deia: “Viu a Tortosa, fem-li una visita i li tornem el favor“. Es referia a un guàrdia civil que l’1-O del 2017 va tenir un paper destacat, com a agent de paisà, en el suport als seus companys antiavalots encarregats dels cops de porra. Era de la zona, el van reconèixer i els veïns afectats per la violència de l’Estat contra el referèndum –a càrrec de la Guàrdia Civil– van descarregar contra ell crítiques i insults.

En el cas de Mariona Reig, ni això. Però, com fa sempre la policia en aquests casos –va passar en la polèmica del 25% de castellà a Canet–, els investigadors van fer veure que no captaven la metàfora irònica i van forçar una imputació agafant-se a una literalitat que, suposadament, incitava a no se sap què que mai va passar. Així inclouen en la llista de càrrecs el delicte d’odi, una categoria penal pensada per protegir col·lectius vulnerables, entre els quals fa de mal incloure un institut armat.

Que la dissidència, en la qüestió nacional catalana, arribi a cada racó de la societat, fins i tot a persones d’edat i amb dificultats de mobilitat que fan impensable un activisme mínimament violent –ni tan sols hi entren els nous desordres públics agreujats–, desconcerta i totes les escales de l’Estat, fins a la més deep. I l’única sortida que troben és intentar llançar una amenaça general, un avís a mariones, perquè ningú més tingui la temptació de fer el mateix. No escriuràs a Facebook res contra la Guàrdia Civil.