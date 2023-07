Rècord d’ocupació a Catalunya el juny tot i la caiguda de la contractació

L’entrada de l’estiu ha marcat un abans i un després en l’atur català. Si bé és cert que el sector serveis durant els mesos de més calor de l’any es dispara, aquesta vegada s’ha marcat un rècord. Catalunya registra la xifra més alta d’ocupació de la història amb 3,74 milions de treballadors després d’un mes juny amb 26.548 nous treballadors, un 0,71% més que al maig. La primera meitat de l’any ha acabat amb el cinquè increment mensual consecutiu i el segon rècord històric de la sèrie seguit. No obstant això, el juny s’han registrat 250.783 contractes a Catalunya, dels quals 113.460 han estat indefinits i 137.323, temporals, la qual cosa suposa una reculada interanual de 30.191 contractes (-10,75%), mentre que en termes intermensuals, la contractació va pujar un 9,81%, amb 22.414 més.

En comparació amb el 2022, hi ha 105.558 treballadors més (+2,9%). L’atur també ha encadenat la cinquena caiguda mensual amb una reducció de 6.359 persones amb relació al maig (-1,89%). Així doncs, el total d’aturats queda en 329.744, la millor xifra registrada en un mes de juny des del 2008, quan hi havia 311.422 desocupats. El total d’aturats s’ha reduït 8.337 en els últims dotze mesos (-2,47%).

Per sexes, les dones han representat el 57,7% dels aturats a Catalunya, amb un total de 190.173 aturades, mentre que els homes han suposat el 42,3%, amb 139.571 aturats. L’atur ha baixat el juny del 2023 en tots els territoris de l’estat espanyol en termes intermensuals. El pes dels menors de 25 anys s’ha mantingut a la baixa amb un descens del 4,4%, fins als 18.323 aturats. La dada és molt semblant a la de l’any passat, amb tan sols 117 desocupats menys. Tot i les bones xifres catalanes, aquest cop no han liderat la caiguda, ja que Andalusia ha reduït l’atur en 8.780 persones, seguida de Catalunya i finalment Galícia amb una reducció de 5.410 treballadors. D’aquesta manera, en el conjunt de l’Estat, el nombre d’aturats registrats en les oficines dels serveis públics d’ocupació va baixar en 50.268 persones al juny (-1,84%) respecte al mes anterior, fins a un total de 2,69 milions.

Lleida lidera la baixada de l’atur

Respecte al mes anterior, l’atur s’ha reduït a les quatre demarcacions catalanes, amb Lleida al capdavant, amb un 3,40% menys d’atur que al maig. Les dades també reconeixen que l’augment de l’ocupació ha fet que totes les zones de Catalunya registressin reduccions de l’atur. Mentre a Lleida la diferència ha estat de més de tres punts percentuals, Barcelona es queda a la cua amb només una reducció de l’1,64%. Pel que fa a les altres zones de Catalunya, Girona ha registrat una davallada del 3,34% i Tarragona de l’1,73%. A escala interanual, però, les caigudes de l’atur respecte a un any abans han estat del 9,18% a Lleida, del 5,31% a Girona, del 5,15% a Tarragona i de l’1,19% a Barcelona.

L’estiu i el sector serveis, clau de l’èxit

La victòria de les dades de l’atur és agredolça, ja que són unes molt bones xifres que venen marcades per ‘entrada de l’estiu. No és cap secret que el sector serveis ha estat la clau d’aquesta baixada, on s’han reduït els aturats en 5.106 treballadors. Així doncs, no és d’estranyar que les dades d’atur pugin un cop s’acabi l’estiu, ja que la contractació de temporada és una pràctica comuna aquests mesos. Pel que fa als altres sectors, l’atur s’ha reduït en 630 persones a la indústria; en la construcció, en 247; en els aturats sense ocupació anterior, en 214, i en l’agricultura en 162.