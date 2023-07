La Zona Franca va tancar el 2022 amb 14,8 milions de beneficis

El consell plenari del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprovat avui els comptes anuals auditats de l’exercici 2022, que registren un benefici de 14,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un lleu augment respecte als resultats de l’any anterior, quan el consorci va obtenir 14,1 milions d’euros de guanys. D’altra banda, durant l’any 2022 el CZFB ha continuat consolidant la reducció del deute financer, que va tancar amb una reducció del 25,1% respecte a l’exercici de 2021, situant-se en 8,7 milions d’euros. Amb tot, el patrimoni net de l’entitat ascendeix als 573,9 milions d’euros. Cal destacar que l’entitat pública es finança íntegrament de fons propis i amb la seva gestió patrimonial, per la qual cosa tots els seus beneficis són destinats a impulsar la innovació i dinamitzar l’economia de Barcelona.

El plenari també ha servit per repassar els principals projectes en els quals ha estat centrada l’entitat en els últims mesos. Entre aquests projectes destaquen els quals destaquen el Saló Internacional de la Logística (SIL), la primera fase del DFactory, el llançament de la incubadora d’alta tecnologia en Logística 4.0 o els preparatius de la 4a edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) i la XXVI Conferència de Zones Franques d’Iberoamèrica. Respecte al SIL, el seu 25è aniversari s’ha tancat amb un gran èxit superant l’assistència dels 15.000 assistents del sector procedents de 91 països, consolidant-se com la fira de referència del sector de la Logística, Transport, intralogística i Supply Chain i el referent a Espanya, el Mediterrani i Amèrica Llatina.

Així mateix, l’entitat està treballant en els preparatius de la 4a edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), l’esdeveniment que ha aconseguit posicionar a Barcelona com la capital de la nova economia, i que enguany comptarà amb verticals de sostenibilitat, mobilitat, talent, indústria digital, proptech, health i experience. En el cas de DFactory Barcelona, s’ha consolidat com l’ecosistema industrial 4.0 més gran del sud d’Europa amb la presència de 30 companyies instal·lades, que donen treball a unes 500 persones, la qual cosa suposa una ocupació del 80% dels 17.000 metres quadrats de la seva superfície. Actualment, s’està projectant la segona fase que augmentarà la seva superfície en més de 70.000 metres quadrats.

El delegat especial de l’Estat en el CZFB, Pere Navarro, ha destacat que en l’últim any “hem inaugurat projectes disruptius i innovadors que ens permeten continuar liderant el camí cap a la nova economia. El desenvolupament i transformació de la indústria 4.0 és el focus de la nostra activitat, creant solucions i projectes per al sector logístic, la societat i el nostre entorn amb l’objectiu final de generar oportunitats de futur per als ciutadans en forma d’ocupació de qualitat i molt qualificada. El CZFB som agents de canvi i motor de la dinamització de l’àrea metropolitana de Barcelona, i continuarem apostant per la innovació, la transformació i el talent en els pròxims anys”.

El consell plenari del CZFB també ha realitzat un seguiment del pla estratègic de l’entitat. En aquest sentit, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha afirmat que “avui dia ja s’han executat més del 90% de les accions definides en el Pla Estratègic del CZFB elaborat en 2019. Estem parlant d’accions estratègiques basades en 3 pilars clau, com són la sostenibilitat del CZFB a llarg termini, el desenvolupament econòmic i social del territori i la integració urbana i la sostenibilitat mediambiental”.