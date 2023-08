Els serveis lideren l’augment d’afiliats a Catalunya en l’últim any

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat en 54.330 persones en l’últim any, xifra que suposa un augment de l’1,6%, tot superant els 3,5 milions de persones, segons últimes dades provisionals publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per comarques, els afiliats han augmentat a 34 comarques, on destaquen el Segrià (2,2%), el Baix Penedès (2,9%) i el Solsonès (11,5%). D’altra banda, els afiliats han disminuït a 7 comarques, amb els decreixements més intensos a Osona (-2,7%), la Ribera d’Ebre (-2,8%) i la Segarra (-5,0%). En relació amb el mes de juny, el nombre d’afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya en 6.235 afiliats, fet que ha provocat que es trenqui la tendència de creixement continuat del nombre d’afiliats des del febrer d’enguany.

Per sectors d’activitat, el que més afiliats ha reportat en l’últim any ha estat el sector serveis. De fet, el sector terciari representa el 78,7% de les afiliacions i des del juny passat ha augmentat en 43.050 afiliacions, xifra que representa un increment de l’1,5%. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (15.295), el Vallès Occidental (3.270) i el Baix Llobregat (2.980); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Solsonès (10,8%, afectat pels canvis territorials), la Terra Alta (4,4%) i el Baix Penedès (3,0%).

La indústria és el sector on l’augment de les afiliacions ha estat menor amb 3.985 noves afiliacions, el que suposa un augment de només el 0,8%. En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 27 comarques, encapçalades pel Lluçanès (670), el Bages (405) i el Gironès (400). D’altra banda, les afiliacions a la construcció han augmentat un 2,1% interanual, cosa que representa 4.665 afiliacions més a Catalunya. Les afiliacions a l’agricultura han augmentat un 3,9%, que representa 2.305 afiliacions més que un any enrere. La variació més elevada en nombres absoluts ha estat al Segrià, amb 595 afiliacions més que fa un any.

Més afiliats homes que dones

Pel que fa a l’afiliació per sexes, durant l’últim any, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social ha augmentat en 26.615 i el d’homes en 27.715, fet que suposa augments interanuals de l’1,6% i 1,5%, respectivament. Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot arreu, excepte a 6 comarques. L’augment més elevat és al Solsonès (12,6%) i al Baix Penedès (3,2%). En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 8 comarques i, com amb les dones, l’augment més elevat és al Solsonès (10,6%) i al Baix Penedès (2,6%).

Pel que fa als grups d’edat, l’afiliació ha augmentat en tots en relació amb l’any passat, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 1,3%. Els afiliats menors de trenta anys han augmentat un 2,6%. Els afiliats de 45 a 54 anys han crescut al conjunt de Catalunya un 2,2%. Per últim, els de més de cinquanta-cinc anys o més han augmentat un 4,9% al conjunt de Catalunya.

Els afiliats de nacionalitat estrangera han augmentat un 8,8% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran. En canvi, els afiliats de nacionalitat espanyola s’han mantingut pràcticament estables (0,1%), i per comarques els afiliats han crescut a 16 comarques i Aran, mentre que s’han reduït a 25 comarques.

La temporalitat se situa en el 12,8%

Durant l’últim mes de juliol, el 19,4% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,9%, més del doble que la dels homes. El Solsonès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Barcelonès i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (entre el 22,9% i el 21,9%). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (11,6%). En el grau de parcialitat cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 12,8%, 4,9 punts percentuals menys fa un any. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (20,7%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (9,8%) i de l’Alt Empordà (10,4%), que tenen els graus més baixos.