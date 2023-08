ACCIÓ va donar suport a més de 36.000 empreses durant el 2022

El Govern de la Generalitat va donar suport a més de 36.000 empreses i entitats al llarg del 2022 a través ACCIÓ. Amb aquestes dades, des de l’agència de competitivitat del país va acompanyar un 7,5% més d’empreses i entitats que el 2021 en els àmbits de la internacionalització, la innovació i la transformació digital i sostenible, a més d’impulsar la inversió estrangera a Catalunya. En concret, ACCIÓ va donar suport a un total de 21.000 projectes a través dels diferents programes i serveis d’assessorament i línies d’ajuts que ofereixen. Aquests projectes empresarials van permetre mobilitzar una inversió de 1.700 milions d’euros —el que suposa un augment del 27,5% respecte al 2021— i crear més de 12.000 llocs de treball directes i indirectes. Això va suposar que per cada euro de pressupost destinat a ajuts, se’n van mobilitzar 10,6.

Des de l’àmbit de la internacionalització, ACCIÓ va acompanyar empreses catalanes en els seus projectes d’expansió al món mitjançant l’obertura de filials, les exportacions, el desembarcament a nous mercats a través dels canals digitals o l’assessorament per superar barreres a la internacionalització. Així, els projectes d’internacionalització gestionats per ACCIÓ van permetre generar prop de 616 milions d’euros d’exportacions a Catalunya.

D’altra banda, les empreses i entitats també van rebre assessorament de l’agència de la mà de la Xarxa de 40 Oficines de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ al món, que els proporciona suport sobre el terreny. En total aquestes oficines van gestionar més de 1.980 projectes i per cada euro invertit en aquesta xarxa, se’n van generar 39,5 en exportacions.

285 milions d’euros en R+D

Pel que fa a la innovació, el suport de l’agència es va materialitzar en la mobilització de 285 milions d’euros en R+D per part d’empreses privades. ACCIÓ ofereix a les empreses diferents línies d’ajut en format de Cupons per al foment de la innovació, per a l’adopció de tecnologies de la indústria 4.0, per al testatge de tecnologies digitals avançades o per a fer front als reptes del canvi climàtic. En total, 650 empreses es van beneficiar d’aquestes línies i van obtenir 7 milions d’euros que es van poder destinar a la contractació de serveis d’assessorament per part d’experts.

A més, des del Govern també s’ofereixen diversos instruments per a la col·laboració entre empreses i centres de recerca per incentivar la transferència tecnològica. En aquest sentit, destaca el programa Nuclis d’R+D, mitjançant el qual s’ofereix finançament a projectes empresarials amb risc tecnològic, i que va comptar amb un pressupost de 10 milions d’euros, del qual es van beneficiar un centenar d’empreses. A més, l’agència també disposa de programes específics per al foment de la digitalització de les empreses i per impulsar la sostenibilitat.

Inversió en el potencial de les startups

Quant a les startups del país, durant el 2022 l’agència va donar suport a més de 320 empreses emergents per impulsar el seu creixement, ja sigui amb programes d’ajut com mitjançant l’assessorament financer. Destaca el fet que el 2022 es va augmentar un 30% la dotació pressupostària dels Startup Capital, que han evolucionat per centrar-se en les empreses emergents deeptech i amb ajuts de fins a 100.000 euros per empresa. El principal objectiu d’aquest programa d’ajudes és accelerar els processos de transformació disruptiva. A més, més de 250 startups, pimes i grans empreses es van beneficiar del programa Catalonia Exponential durant el 2022.

A més a més, 1.500 empreses catalanes van rebre assessorament de l’Oficina Next Generation, que les va acompanyar a l’hora d’identificar les convocatòries d’ajuts europeus que millor s’adaptaven als seus projectes. En l’àmbit dels clústers, més de 150 empreses van rebre 1,8 milions d’euros durant l’any passat per a iniciatives col·laboratives i, en total, van impulsar un centener de projectes.

Rècord d’inversió estrangera

Finalment, la unitat Catalonia Trade & Investment és responsable de l’atracció i gestió d’inversions estrangeres de la Generalitat de Catalunya. En total, durant el 2022 es van captar 620 milions d’euros d’inversió estrangera, la xifra més alta de la sèrie històrica. Així, l’any 2022 es van materialitzar 94 projectes d’inversió d’empreses estrangeres, xifra que suposa un 14% més que l’any anterior. Aquestes inversions van comportar la creació de 3.464 llocs de treball, un 11% més que el 2021. Per cada euro públic de pressupost destinat a aquesta àrea el 2022, es van atreure 222 euros d’inversió privada per part de companyies internacionals. En total, el 37% dels projectes que es van materialitzar a Catalunya es van captar per mitjà de la xarxa d’Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya al món.

El secretari d’Empresa i Competitivitat i CEO d’ACCIÓ, Albert Castellanos, ha assegurat que “després de gairebé dos anys de pandèmia i amb l’esclat de tensions geopolítiques d’impacte mundial, el 2022 es presentava com un any incert, que ha obligat les empreses a transformar-se ràpidament per poder fer front a tots els reptes i continuar sent competitives”. A més, ha afegit que des d’ACCIÓ s’han adaptat a aquest entorn exigent per poder augmentar “el suport que donem a més de 36.000 empreses i entitats per mitjà de diferents programes, ajuts i serveis enfocats a impulsar la internacionalització i innovació” a Catalunya. Alhora, Castellanos ha assegurat que serà a través del binomi digitalització-sostenibilitat que arribarà l’èxit del teixit empresarial català els pròxims anys.