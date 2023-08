Accexible, la start-up barcelonina que detecta l’Alzheimer amb la parla

En processos de deteriorament cognitiu, com en la majoria de les malalties, una detecció ràpida pot esdevenir un moment clau en qualsevol tractament. Als primers estadis del desenvolupament d’afeccions com ara l’alzheimer es dirigeix la start-up barcelonina Accexible, una de les més cridaneres i escalables del potent ecosistema healthtech de la ciutat. “Ens dirigim a la frontera entre estar sa i patir un deteriorament cognitiu lleu”, explica a Món Economia la cofundadora i CEO Carla Zaldua. Des de la seva principal localització a la capital catalana, el Pier01 del Tech Barcelona, Accexible ofereix una solució de salut accessible i a la vegada profundament disruptiva: detecta paràmetres de trastorns de deteriorament cognitiu a la parla, mitjançant un tall de veu de menys d’un minut del potencial pacient.

D’acord amb els resultats d’una sèrie d’assajos clínics que des de l’empresa han “explorat en profunditat”, la solució d’Accexible serveix com una valuosa assistència als professionals de la salut en la detecció precoç de trastorns com el mateix alzheimer o el parkinson. Els algoritmes de l’aplicació permeten estudiar “allò que diu el pacient, però també com ho diu”. És a dir, analitza el discurs de l’usuari però també modulacions i cadències en la veu; i detecta pistes que poden escapar-se fins i tot a l’ull mèdic més entrenat per establir patrons que puguin coincidir amb un diagnòstic primerenc de les malalties a què apunta. Segons Zaldua, la precisió és elevadíssima; de fins a un 90%.

Accexible, assegura la fundadora, no és per si sola una eina de diagnòstic, sinó un valuós complement a l’estudi del metge. Tradicionalment, explica, la cerca de malalties degeneratives implica estudis de neuroimatge, així com una exploració neuropsicològica del pacient –procediments necessaris en qualsevol identificació, fins i tot les que comptin amb el suport de la solució de la startup–. El gran valor de l’eina que ofereix la barcelonina, expliquen a aquest diari, és la seva capacitat de detectar patrons a la parla abans que siguin visibles per al mateix pacient. Així, el seu gran potencial és un ús com a eina de cribratge: per exemple, fer estudis massius sobre grups poblacionals concrets per trobar aquelles persones que poden començar a desenvolupar alzheimer, entre altres malalties, i posar en alerta el seu professional de la salut de referència abans que el transtorn es manifesti completament.

Model de negoci

Aquest gran abast de l’aplicació és la que la fa ideal per a un model, per dir-ho així, B2B. És a dir, el model diagnòstic d’acceXible es dirigeix al sistema sanitari –o a estructures que el puguin complementar, com ara empreses asseguradores–, i no directament a l’usuari final. Com explica Zaldua, destaquen fins ara col·laboracions amb el sector públic, com ara amb Osakidetza, la sanitat del País Basc –tant Zaldua com Javier, el seu germà i cofundador són nadius de Biskaia– o el National Healthcare System britànic. També han desenvolupat certes accions amb CatSalut, de la mà de l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat, Acció. A Catalunya, operen de la mà del sector privat, amb espais com la cooperativa barcelonina de serveis d’atenció a les persones Suara, l’asseguradora DKV o el grup Quirón. També destaca la inclusió a la cartera de Telefónica, que oferirà l’eina d’Accexible dins la seva vertical de salut digital.

En aquests casos, apunta la CEO, el model de negoci es concreta en un pagament per cada ús. En altres iniciatives de més llarga durada, el model és de pagament per usuari. Zaldua posa com a exemple un estudi que la barcelonina porta a terme en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Econòmics i Digitalització per estudiar les possibilitats de predicció del desenvolupament de deteriorament cognitiu, amb 1.800 persones monitorades durant tres anys –”en aquests casos el que estudies és la persona”, raona la fundadora–.

Pas 2: salut mental

El següent avenç de la tecnologia d’acceXible, més enllà de la detecció de paràmetres de deteriorament cognitiu, és la salut mental. Segons Zaldua, la solució de l’emergent barcelonina té la capacitat d’esdevenir “un termòmetre emocional, principalment per a persones joves”. Ja han rebut, explica, finançament per “accelerar l’aterratge al mercat” d’aquest nou vessant, que, de fet, ja comença a activar-se amb ambiciosos projectes internacionals. La start-up treballa en una iniciativa a Mèxic dedicada a fer cribratges de salut mental a gran escala entre la població universitària.

L’aterratge a Mèxic, celebra Zaldua, pot ser la palanca per consolidar-se a un enorme mercat, l’Amèrica Llatina. “No hi ha una altra solució que faci el que fem nosaltres”, assegura la CEO –o no, com a mínim, amb el mateix públic objectiu–. Als Estats Units, recorda, ja hi ha eines capaces de detectar paràmetres vocals per al deteriorament cognitiu, però cap d’elles està optimitzada per al castellà. Si bé Accexible també opera en anglès –com demostra la seva experiència al Regne Unit– és l’única solució que aconsegueix la mena de lectures que fa en altres idiomes. Més enllà de l’Estat, doncs, els objectius d’expansió passen per tot el continent i els mateixos EUA, on hi ha més de 40 milions de parlants de l’espanyol. L’accés a més públic, a més, ajuda a millorar la tasca de la mateixa eina. “Com més alimentes els teus algoritmes, millors són. La nostra competitivitat és exponencial”, augura l’empresària.

El català, ja preparat

La seva activitat centrada a Catalunya també obre un mercat local molt potent. Zaldua explica, de fet, que els prototips ja estan fets, i la col·laboració amb empreses catalanes facilita l’accés a la mostra necessària. A la part tècnica, queden dos reptes: un més senzill, l’adaptació dels algoritmes al català, que només requereix canvis en el 30% de l’activitat. I un de més complicat, perquè no depèn d’Accexible: “estem en procés de cerca de bons transcriptors automàtics de veu a text; que és una part que cal incorporar a l’algoritme” per poder estudiar la parla del potencial pacient. D’aquesta manera, l’estudi en català de deteriorament cognitiu i problemes de salut mental es troba cada cop més a prop.