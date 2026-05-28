El salari mitjà a Catalunya augmenta un 5,8%, la pujada més important des del 2008. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el sou mitjà es va situar al país en 31.730 euros (1.751 euros més). Les dades fetes públiques corresponen al 2024.
Es supera per primer cop els 30.000 euros de sou mitjà
Tal com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el salari brut anual ha superat per primer cop els 30.000 euros. Però només és així en el cas del homes. Les dones tenen un sou mitjà de 29.030 euros, mentre que el dels homes és de 34.437 euros, 5.407 euros més que elles. Sí que el salari de les dones va créixer per sobre del dels homes, amb un 6,6% d’increment per un 5,2% d’ells.
La bretxa salarial entre un home i una dona és del 15,7%
Amb aquestes dades, les dones rebaixen un punt la bretxa salarial, però encara cobren un 15,7% menys. Un any abans era un 16,7% menys, i fa una dècada la bretxa entre ambdós sexes s’enfilava fins al 25%.
El sector de la indústria, on es paga més
El sector més ben remunerat és el de la indústria, amb un sou mitjà de 36.601 euros el 2024. En segon lloc, hi ha el sector serveis, que supera per primera vegada la frontera dels 30.00 euros de sou brut mitjà (30.892 euros), i en tercer, l’àmbit de la construcció, que es queda en 29.887 euros de mitjana.
El sou de 27.132 euros, el més representatiu
El sou de 27.132 euros, bastant per sota del primer indicador (31.730 euros), va ser el més representatiu a Catalunya fa dos anys entre els dos sexes. Pel que fa als homes, el salari més habitual va ser 29.145 euros, i el de les dones, 24.756 euros.