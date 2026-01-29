Treball acorda la pujada del salari mínim amb sindicats i sense la patronal

Acord per la pujada del salari mínim interprofessional (SMI). El Ministeri de Treball del govern espanyol ha pactat amb els sindicats CCOO i UGT la revisió a l’alça de l’indicador aquest 2026 fins als 1.221 euros mensuals per catorze pagues, un 3,1% més que fins ara. El Consell de Ministres ha d’aprovar ara la mesura, que s’aplicarà amb efectes retroactius des del passat 1 de gener. La pujada no ha comptat finalment amb el suport de la patronal, ja que tant la CEOE com el Cepyme no hi han votat a favor.
“No hem pogut incorporar la patronal, com hagués estat la nostra voluntat, a aquest acord de diàleg social. Hem negociat sense bleix, ens hem deixat la pell. Hem buscat propostes i contrapropostes perquè CEOE i Cepyme poguessin avui acompanyar-nos en la presentació d’aquest acord de salari mínim interprofessional, però finalment no ha estat possible”, ha lamentat el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, després de l’última reunió de la taula celebrada aquest dijous. Les organitzacions empresarials s’han pronunciat aquest matí al respecte, argumentant que la proposta del govern espanyol de compensar fiscalment l’augment a les empreses -que precisament es plantejava en un intent de sumar la patronal a l’acord- és “intervencionista”.
En unes declaracions recollides per Europa Press, el número dos de Treball ha afirmat que el seu ministeri ha assumit també el compromís de tirar endavant una reforma del decret de salaris mínims interprofessionals actual perquè els complements salarials no puguin ser absorbits, tal com reclamaven els sindicats. “No és possible que la pujada del salari mínim es perdi pel camí i no arribi a la butxaca de les persones treballadores. Reformarem les regles d’absorció i compensació”, ha remarcat Pérez Rey. El pacte segellat aquest dijous també estableix que el sou mínim seguirà exempt de tributar IRPF.
Dels 736 als 1.221 euros en vuit anys
Cal recordar que el salari mínim interprofessional ha pujat un 66% des del 2018. Fa vuit anys, era de 736 euros mensuals i ara ja assoleix aquest nou llindar dels 1.221 euros.