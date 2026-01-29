Treball acuerda el aumento del salario mínimo con sindicatos y sin la patronal

Acuerdo para el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo del gobierno español ha pactado con los sindicatos CCOO y UGT la revisión al alza de este indicador en 2026 hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, un 3,1% más que hasta ahora. El Consejo de Ministros debe aprobar ahora la medida, que se aplicará con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El aumento finalmente no ha contado con el apoyo de la patronal, ya que tanto la CEOE como el Cepyme no han votado a favor.

«No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin descanso, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible», lamentó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa celebrada este jueves. Las organizaciones empresariales se han pronunciado esta mañana al respecto, argumentando que la propuesta del gobierno español de compensar fiscalmente el aumento a las empresas -que precisamente se planteaba en un intento de sumar a la patronal al acuerdo- es «intervencionista».

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el número dos de Trabajo ha afirmado que su ministerio ha asumido también el compromiso de sacar adelante una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal como reclamaban los sindicatos. «No es posible que el aumento del salario mínimo se pierda por el camino y no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras. Reformaremos las reglas de absorción y compensación», remarcó Pérez Rey. El pacto sellado este jueves también establece que el sueldo mínimo seguirá exento de tributar IRPF.

De los 736 a los 1.221 euros en ocho años

Cabe recordar que el salario mínimo interprofesional ha subido un 66% desde 2018. Hace ocho años, era de 736 euros mensuales y ahora ya alcanza este nuevo umbral de 1.221 euros.