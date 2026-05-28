El salario medio en Cataluña aumenta un 5,8%, la subida más importante desde 2008. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sueldo medio se situó en el país en 31.730 euros (1.751 euros más). Los datos publicados corresponden a 2024.

Se supera por primera vez los 30.000 euros de sueldo medio

Tal como recoge la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el salario bruto anual ha superado por primera vez los 30.000 euros. Pero solo es así en el caso de los hombres. Las mujeres tienen un sueldo medio de 29.030 euros, mientras que el de los hombres es de 34.437 euros, 5.407 euros más que ellas. Sí que el salario de las mujeres creció por encima del de los hombres, con un 6,6% de incremento frente a un 5,2% de ellos.

La brecha salarial entre un hombre y una mujer es del 15,7%

Con estos datos, las mujeres reducen un punto la brecha salarial, pero aún cobran un 15,7% menos. Un año antes era un 16,7% menos, y hace una década la brecha entre ambos sexos se elevaba hasta el 25%.

El sector de la industria, donde se paga más

El sector mejor remunerado es el de la industria, con un sueldo medio de 36.601 euros en 2024. En segundo lugar, está el sector servicios, que supera por primera vez la frontera de los 30.000 euros de sueldo bruto medio (30.892 euros), y en tercero, el ámbito de la construcción, que se queda en 29.887 euros de media.

Una trabajadora de la multinacional Puig en la nueva torre Puig T2 en l’Hospitalet / ACN

El sueldo de 27.132 euros, el más representativo

El sueldo de 27.132 euros, bastante por debajo del primer indicador (31.730 euros), fue el más representativo en Cataluña hace dos años entre ambos sexos. En cuanto a los hombres, el salario más habitual fue 29.145 euros, y el de las mujeres, 24.756 euros.