Catalunya viu un dels millors moments pel que fa a l’emprenedoria, amb la taxa de nova activitat de negoci més alta dels últims vint anys. I s’espera que la tendència per als pròxims anys segueixi sent creixent: les dades del Departament d’Empresa i Treball en aquesta matèria també mostren que la intenció d’emprendre de la població continua augmentant. Tot i això, les dones encara queden enrere a l’hora de crear les seves pròpies empreses. Segons l’estudi d’Empresa i Treball, la taxa d’activitat emprenedora en dones es va situar en un 7,5% el 2024, per sota del 9,8% dels homes que es van aventurar a crear la seva pròpia empresa. El lideratge femení sovint topa amb reptes socials, com ara la falta d’accés a xarxes de contactes, o biaixos culturals que frenen l’impuls d’aquesta activitat emprenedora. Una problemàtica del món empresarial que va observar Natalie Batlle, una de les fundadores de Juno House, i que la va impulsar a crear aquest club de col·laboració i networking per a dones i emprenedores. “Som conscients dels reptes únics als quals s’enfronten les dones en l’emprenedoria, i per això vam voler crear aquest espai de suport entre nosaltres”, explica Batlle a Món Economia.
“Creiem fermament que crear comunitats pot ajudar a aconseguir una igualtat d’oportunitats”, afirma Batlle. Entre les dificultats que troben les dones per tirar endavant els projectes empresarials, Batlle apunta que hi juguen un paper important l’accés limitat al finançament, la conciliació de la càrrega laboral amb la responsabilitat familiar, disposar d’una xarxa de networking consolidada i adaptada a les necessitats. Però també hi ha altres factors interns que juguen un paper important, com la falta de confiança. Tot i que la presència de dones a les universitats catalanes és superior a la dels homes en moltes branques de coneixement, excepte en l’enginyeria i l’arquitectura, segons les dades del Departament d’Universitats, el que apunta que les dones tenen accés a la mateixa formació i coneixement que els preparen per als reptes empresarials, però les dones perceben més riscos a l’hora de prendre aquest camí, una autopercepció que sovint frena la innovació. Per això Batlle defensa un espai “per a la connexió, l’intercanvi d’experiències i el suport mutu”. Una observació que també han fet des de l’AIJEC, l’Assocació Independent de Joves Empresaris de Catalunya, que ha decidit comptar amb Batlle com a nova strategic advisor per potenciar l’emprenedoria i el lideratge femení dins de l’Associació, però també per portar a la pràctica un lideratge inclusiu en tots els àmbits.
Les dones busquen col·laboració a l’hora d’emprendre
Una de les altres tendències que s’observen en l’entorn emprenedor a Catalunya és que les dones acostumen a començar projectes acompanyades, mentre que és més freqüent que els homes ho facin en solitari. Batlle apunta que també han observat aquesta tendència a Juno House, el que creuen que respon a “una manera més relacional de treballar” i d’entendre la col·laboració. “Les dones emprenen més acompanyades i recolzant-se en la comunitat”, afirma Batlle, que també destaca els grups que han sorgit en els tres anys de club per “compartir desafiaments i aprendre en un entorn estimulant”.
En aquest sentit, l’aliança amb l’AIJEC és una nova forma de construir aquesta “comunitat” i reforçar l’emprenedoria entre els joves, que han reduït la seva taxa emprenedora en l’últim any. Segons les dades d’Empresa i Treball, l’emprenedoria entre els joves -de 18 a 34 anys- a Catalunya va disminuir del 8,2% el 2023 al 7,9% el 2024, mentre a l’Estat i a la UE aquesta xifra s’ha mantingut estable. En paral·lel a això, el president de l’AIJEC, Vicenç Del Mar Mullor, creu que aquesta cooperació també respon a la missió de “rejovenir i dinamitzar l’emprenedoria” a Catalunya, així com de fer-la més diversa.
La comunitat internacional en l’emprenedoria
En aquest context d’innovació jove a Catalunya també cal tenir en compte el paper dels emprenedors estrangers. Diversos estudis destaquen Barcelona com una de les ciutats més atractives pel talent emprenedor, tan local com el que prové de fora. Batlle destaca la importància de què aquestes aliances també es construeixin amb una visió internacional. De mare estatunidenca i pare català, ella mateixa explica com créixer als Estats Units i traslladar-se posteriorment a Barcelona li ha donat “una perspectiva global dels negocis i una mentalitat oberta al canvi i les innovacions”. Des de l’AIJEC es valora aquesta multiculturalitat com “un valor afegit que contribueix al desenvolupament de noves solucions i perspectives que són vitals per a la competitivitat local”.
En un context empresarial en què la intenció d’emprendre en els pròxims tres anys ha augmentat fins a un 15,4% a Catalunya, una xifra que s’eleva fins al 16,7% a Barcelona, tant Batlle com Mullor destaquen la importància de “construir noves aliances estratègiques” on els joves i les dones trobin oportunitats. Entre aquestes possibilitats empresarials, Batlle destaca el capacitat del sector tecnològic, de la sostenibilitat, la salut i el benestar, entre d’altres, com a “móns que estan plens d’innovació i on es pot potenciar la transformació” des de la diversitat.