La benzina i la factura de la llum impulsen la inflació fins al 2,9%

La inflació a l’Estat torna a repuntar el setembre. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la llum i la benzina han impulsat una pujada de dues dècimes en els preus de consum a l’Estat, fins al 2,9%. Es tracta del nivell més elevat des del passat mes de febrer, quan l’índex es va quedar al llindar del 3%. Així, la cistella de preus torna a encarir-se després d’un mes d’agost de treva, en què es va mantenir en el 2,7% interanual.
Els protagonistes de la pujada inflacionista al setembre són, val a dir, elements històricament volàtils de la cistella de preus. Les oscil·lacions de l’energia provoquen, com destaca el Ministeri d’Economia en una nota després de la publicació de les dades, “efectes de base” que solen moure l’índex any a any amb força. De fet, en comparació amb el mes d’agost, els preus de consum han caigut quatre dècimes, el descens mensual més pronunciat des de la tardor del 2024.
La subjacent, a la baixa
Sense aquests elements més volàtils, l’IPC podria encetar una tendència descendent. De fet, la inflació subjacent -la que exclou aquesta mena de partides, les energètiques o els aliments no processats, menys estables que la resta del mercat- cau una dècima durant el setembre, i se situa en el 2,3%. Així, trenca la dinàmica ascendent que acumulava des del mes de maig, i torna a aproximar-se a l’objectiu tradicional dels bancs centrals, situat en el 2%. Així ho celebra també el departament que dirigeix Carlos Cuerpo, que subratlla la coincidència del sentit de preus a l’Estat amb l’estratègia del BCE.
Amb la pujada del setembre, l’Estat s’allunya de l’estabilitat de preus de les principals economies del continent. Segons les estimacions de l’Eurostat, la Unió Europea tancarà el mes amb un índex de preus de consum del 2%, exactament en línia amb les previsions de Frankfurt. Per la seva banda, les economies equiparables també gaudeixen d’un entorn de preus més moderat: encara sense la dada del setembre, Alemanya va tancar l’agost amb un índex del 2,2%; mentre que França intenta recuperar-se de la crisi econòmica amb unes alces de preus molt per sota de la mitjana, del 0,8% en el vuitè mes de l’any. Enmig, Itàlia, amb una inflació de l’1,6% per tancar l’estiu.