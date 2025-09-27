L’Estat espanyol està d’enhorabona, ja que torna a rebre una bona notícia relativa a la seva economia com és que les agències de qualificació creditícies Moody’s i Fitch han seguit les passes d”Standard & Poor’s (S&P) i han millorat la qualificació de l’Estat espanyol. Moody’s va elevar el passat divendres la nota de l’Estat espanyol de la categoria ‘Baa1’ a ‘A3’ amb perspectiva i destaca que aquest canvi en el ràting sobirà d’Espanya arriba gràcies a la “fortalesa econòmica del país” està millorant gràcies a un creixement més “equilibrat”, la millora en el mercat laboral i l’enfortiment del sector bancari, “que incrementen la resiliència de l’economia”. Pel que fa a la valorització feta per l’agència Fitch, aquesta també eleva la qualificació de l’Estat espanyol i la millora fent que la nota passi d”A-‘ a ‘A’.
En declaracions recollides per Europa Press fonts del Ministeri d’Economia espanyol treuen pit d’aquests canvis i destaquen que totes les agències de ràting situen la qualificació de l’Estat en ‘A’, una qualificació que “es va perdre durant la crisi financera i que no s’havia recuperat fins a aquests moments”. “Això és una mostra més de la confiança internacional en l’economia espanyola” destaquen des del govern espanyol.
L’Estat espanyol, cofoi amb les qualificacions
Les tres qualificacions de les agències han fet que el govern espanyol estigui totalment cofoi pels bons resultats econòmics. L’administració espanyola destaca entre altres coses el creixement econòmic, l’activitat inversora, la “protecció” per fer front als aranzels americans o l’impacte de la immigració com a alguns dels motius pels quals s’ha produït aquesta millora de la qualificació. A més, diverses estimacions internacionals assenyalen que el creixement del Producte Interior Brut (PIB) espanyol se situaria en taxes d’entre el 2,6% i el 2,7% el 2025. El govern espanyol, per la seva banda, manté la previsió de creixement per al 2026 en un 2,2%, mentre que pel 2027 i 2028 aquest creixement se situaria en el 2,1%.