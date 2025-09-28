El BBVA concentra esforços per garantir l’èxit de l’OPA al Sabadell

Dies crucials per a l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. Després que l’anunci de la millora de l’oferta de bescanvi que feia l’entitat espanyola dilluns acabés diluïda a mesura que avançava la setmana, la direcció del banc de Bilbao ha decidit aturar certs objectius comercials perquè la seva plantilla pugui centrar els seus esforços a atendre els clients que acudeixin al bescanvi d’aquesta oferta pública d’adquisició. Cal recordar que en aquests moments els accionistes del Sabadell ja poden decidir si accepten o no l’operació. Ho poden fer fins al pròxim 10 d’octubre, després d’haver-se paralitzat uns dies mentre la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) decidia si aprovava la millora de l’oferta o no, un vistiplau que va arribar el passat dijous.
La nova oferta del BBVA consisteix en una acció nova de l’entitat espanyola per cada 4,8376 accions de la catalana. Per a acceptar l’OPA, els accionistes poden presentar per escrit la seva declaració d’acceptació a l’entitat on tinguin dipositades les seves accions, ja de manera presencial, per mitjans electrònics o per qualssevol altres mitjans admesos per aquestes entitats dipositàries. El tràmit també es pot fer acudint a una oficina del BBVA o per via telefònica. Els costos associats al bescanvi els assumeix el banc de Bilbao. En aquest sentit, per garantir l’èxit d’aquest traspàs i que els treballadors de la firma puguin dedicar-se a aquesta tasca, el banc espanyol ha decidit posar en pausa unes certes rúbriques d’alguns objectius comercials, tal com esmentàvem i avança Europa Press. Així doncs, el departament de Talent i Cultura (Recursos Humans) de BBVA va reunir fa uns dies els empleats per a traslladar-los aquests canvis i donar les instruccions sobre com actuar durant aquest període.
“El banc ha deixat clar que cal ser totalment transparents amb la clientela i no transmetre’ls cap pressió. Que hem de ser asèptics a l’hora d’informar”, diuen fonts de la plantilla recollides per l’agència. Altres veus sindicals consultades semblen confirmar que per ara no hi ha una pressió addicional durant aquest període de bescanvi.
Una prima a anys llum del necessari
Amb la capitalització actual del Sabadell, pròxima als 16.400 milions d’euros, la prima que ofereix l’intercanvi en les condicions actuals no arriba als 320 milions d’euros, a anys llum de la plusvàlua “política” que hi reclama el mercat, que oscil·la entre el 10 i el 15%. És a dir, experts i analistes veurien necessari que el guany fos més pròxim als 1.600 milions d’euros. Per la seva banda, tant la directiva del banc català com el petit accionariat, així com el teixit de negoci català, considera que una prima “de control” justa s’elevaria fins al 30%. “Qualsevol cosa per sota del 30% és una presa de pèl“, assegurava el passat dilluns l’accionista del Sabadell i assessor de la presidència de Foment del Treball, Jordi Casas.