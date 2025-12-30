L’Índex de Preus de Consum (IPC) va retallar la taxa interanual al desembre una dècima, fins al 2,9%, a causa de la baixada dels preus dels carburants, segons les dades avançades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb aquest descens d’una dècima l’últim mes de l’any, l’IPC interanual encadena dos mesos consecutius de baixades, després que a l’octubre tanqués al nivell més alt en 16 mesos (3,1%).
Estadística ha explicat que aquesta evolució és deguda, principalment, a la baixada dels preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals, davant de l’increment del desembre del 2024. També, encara que en grau més baix, als preus d’oci i cultura, que pugen, però menys que el mateix mes de l’any anterior.
En sentit contrari, han llençat a l’alça els aliments i les begudes no alcohòliques, els preus de les quals pugen més que el desembre de l’any passat. El 2025, de mitjana, la inflació general tanca l’any al 2,7%. “Aquesta taxa mitjana és una dècima inferior a la del 2024, cosa que permet que les famílies continuïn recuperant poder adquisitiu”, ha destacat el Ministeri d’Economia.
La inflació subjacent es manté en el 2,6%
L’INE incorpora a l’avanç de dades de l’IPC una estimació de la inflació subjacent –sense aliments no elaborats ni productes energètics–, que al desembre es va mantenir en el 2,6%. Si es confirmés aquesta taxa, que és la mateixa que la registrada al novembre, la inflació subjacent es mantindria en el seu valor més alt des del desembre del 2024, quan es va situar també en el 2,6%. Amb tot, la inflació subjacent mitjana el 2025 baixa al 2,3%, davant del 2,9% del 2024, en línia amb l’objectiu del Banc Central Europeu (BCE), segons ha destacat el Departament que dirigeix Carlos Cuerpo.
En termes mensuals (desembre sobre novembre), l’IPC va pujar un 0,3%, una dècima més del que va augmentar el mes anterior. D’altra banda, l’IPC harmonitzat (IPCA) va retallar dues dècimes la seva taxa interanual al desembre, fins al 3%, amb una variació mensual del 0,3%. La inflació subjacent de l’IPCA s’estima en un 2,8% per a l’últim mes de l’any, segons apunta Estadística. L’INE publicarà les dades definitives de l’IPC del desembre el pròxim 15 de gener.