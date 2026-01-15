La inflació tanca el 2025 amb una lleugera moderació tot i el repunt dels aliments

L’Índex de Preus al Consum (IPC) va tancar l’any 2025 amb una lleugera moderació abans d’entrar en un any ple d’incerteses i reptes globals per al comerç internacional. La inflació va baixar una dècima al desembre a Catalunya i es va situar al 2,5%, segons ha informat aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística. Són quatre dècimes per sota de la inflació que hi havia a finals del 2024.
De mitjana, la inflació ha sigut d’un 2,4% a Catalunya durant el 2025, també quatre dècimes menys que l’anterior, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN). L’encariment dels aliments, que han tancat l’exercici amb un increment de preus del 2,7%, encapçalat pels ous (+20,9%), han contrarestat la baixada dels carburants i han impedit una reducció més gran de la inflació.
Així mateix, l’Institut Nacional d’Estadística ha confirmat que al desembre l’IPC va baixar una dècima al desembre respecte al mes anterior, fins al 2,9%, i va tancar el 2025 amb una mitjana del 2,7%. La rebaixa de la inflació a finals d’any s’atribueix sobretot a la reducció del preu dels carburants respecte el mes de desembre de l’any passat. En canvi, la inflació dels aliments i begudes no alcohòliques es va situar en el 3%, dues dècimes més, principalment per l’efecte base dels olis i els greixos.
Seguirà ampliació