El Índice de Precios de Consumo (IPC) redujo la tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la caída de los precios de los carburantes, según los datos adelantados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre cerrara en el nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que esta evolución se debe, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. También, aunque en menor grado, a los precios de ocio y cultura, que suben, pero menos que el mismo mes del año anterior.

En sentido contrario, han aumentado los alimentos y las bebidas no alcohólicas, cuyos precios suben más que en diciembre del año pasado. En 2025, de media, la inflación general cierra el año al 2,7%. «Esta tasa media es una décima inferior a la de 2024, lo que permite que las familias continúen recuperando poder adquisitivo», ha destacado el Ministerio de Economía.

La subida de precios en la alimentación sigue siendo uno de los principales aceleradores de la inflación / EP

La inflación subyacente se mantiene en el 2,6%

El INE incorpora al avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente –sin alimentos no elaborados ni productos energéticos–, que en diciembre se mantuvo en el 2,6%. Si se confirmara esta tasa, que es la misma que la registrada en noviembre, la inflación subyacente se mantendría en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando también se situó en el 2,6%. Con todo, la inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

En términos mensuales (diciembre sobre noviembre), el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo que aumentó el mes anterior. Por otro lado, el IPC armonizado (IPCA) redujo dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el último mes del año, según apunta Estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC de diciembre el próximo 15 de enero.