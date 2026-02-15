Huevos, café, hortalizas y frutas tropicales. Estos son los alimentos que más se han encarecido en el último año, de acuerdo con la evolución de los datos desde enero de 2025 hasta enero de este año. En todos los casos, el incremento registrado durante el último año supera las dos cifras, modificando muy significativamente su precio. En concreto, según los últimos datos del IPC de enero publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los huevos se han encarecido un 30,7% en el último año, mientras que el café y sus sucedáneos han subido de precio un 13,1% a lo largo del año. En este sentido, las hortalizas, frescas o refrigeradas, han elevado sus precios un 12,6%, y las frutas tropicales, especialmente los dátiles y los higos, son un 11,8% más caras que hace un año.

Aparte de las subidas significativas en estos cuatro alimentos -y sus derivados-, otros productos habituales de la cesta de la compra de los catalanes también han experimentado variaciones de precio durante el año. Destacan las subidas interanuales de precios del chocolate, el cacao y productos alimenticios a base de cacao (+9,5%), los frutos secos naturales, con cáscara o sin ella (+8,1%), otras hortalizas frescas o refrigeradas (+6,9%), los cítricos frescos y las frutas frescas de hueso y de pepita (+6,6% en ambos casos) y la carne fresca, tanto refrigerada como congelada (+6,5%). Estas subidas, sin embargo, son mucho menores a las registradas por algunos productos básicos en el día a día de la ciudadanía, como los huevos o el café y sus variantes.

Una mujer comprando en un supermercado de Barcelona / ACN

Los productos que más se han abaratado

En cambio, por la parte baja, se han abaratado bastante los aceites vegetales, registrando una bajada de precio de más del 20% durante 2025. Destaca también el azúcar de caña (-4,9%), las patatas -y otros tubérculos similares- y las legumbres verdes, frescas o refrigeradas (-3,2% en ambos casos), otras frutas frescas (-2,8%), y macarrones, tallarines, cuscús y pastas similares (-2,4%). Durante el último año también ha bajado ligeramente el precio del aceite, aunque cabe tener en cuenta que desde 2021 se trata de un producto que ha disparado mucho sus precios, motivo por el cual aún continúa siendo uno de los alimentos más caros de la cesta. En concreto, acumula un encarecimiento del 64% desde enero de hace cuatro años.