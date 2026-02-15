Ous, cafè, hortalisses i fruites tropicals. Aquests són els aliments que més s’han encarit en l’últim any, d’acord amb l’evolució de les dades des del gener de 2025 fins al gener d’enguany. En tots casos, l’increment registrat durant el darrer any supera les dues xifres, modificant molt significativament el seu preu. En concret, segons les últimes dades de l’IPC de gener publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els ous s’han encarit un 30,7% en l’últim any, mentre que el cafè i els seus succedanis han pujat de preu un 13,1% al llarg de l’any. En aquest sentit, les hortalisses, fresques o refrigerades, han elevat els seus preus un 12,6%, i les fruites tropicals, especialment els dàtils i les figues, són un 11,8% més cares que fa un any.
A banda de les pujades significatives en aquests quatre aliments -i els seus derivats-, altres productes habituals de la cistella de la compra dels catalans també han experimentat variacions de preu durant l’any. Destaquen les pujades interanuals de preus de la xocolata, el cacau i productes alimentosos a base de cacau (+9,5%), la fruita seca natural, amb pela o sense (+8,1%), altres hortalisses fresques o refrigerades (+6,9%), els cítrics frescos i les fruites fresques d’os i de llavor (+6,6% en tots dos casos) i la carn fresca, tant refrigerada com congelada (+6,5%). Aquestes pujades, però, són força menors a les registrades per alguns productes bàsics en el dia a dia de la ciutadania, com els ous o el cafè i les seves variants.
Els productes que més s’han abaratit
En canvi, per la part baixa, s’han abaratit força els olis vegetals, registrant una baixada de preu de més del 20% durant el 2025. Destaca també el sucre de canya (-4,9%), les patates -i altres tubercles similars- i els llegums verds, fresques o refrigerades (-3,2% en tots dos casos), altres fruites fresques (-2,8%), i macarrons, tallarines, cuscús i pastes similars (-2,4%). Durant l’últim any també ha abaixat lleugerament el preu de l’oli, tot i que cal tenir en compte que des de 2021 es tracta d’un producte que ha disparat molt els seus preus, motiu pel qual encara continua sent un dels aliments més cars de la cistella. En concret, acumula un encariment del 64% des del gener de fa quatre anys.