La jubilació catalana mitjana es manté en els 1.405 euros al setembre

La pensió mitjana de jubilació a Catalunya s’ha mantingut en els 1.405 euros el setembre i ha beneficiat 1.171.268 persones, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social Migracions. Aquesta dada situa el territori per sobre de la mitjana estatal, que es troba en els 1.376,40 euros, 29,5 euros més baixa que la catalana. En concret, la pensió per jubilació beneficia a 6,3 milions de persones. Pel que fa a la pensió mitjana total, que inclou prestacions de jubilació, incapacitat, viudetat i orfandat, ha pujat un euro respecte del mes anterior.

Catalunya ha continuat en una mitjana de pensions ascendent, segons les dades del ministeri. El total mitjà de totes les classes de pensions del territori es troba en uns 1.244,65 euros, un 9,61% més que l’any passat. A l’Estat encara ha estat més alta la pujada, fins al punt que es veuen xifres rècords en la mitjana estatal. En concret, la despesa en pensions s’ha enfilat fins als 12.051,4 milions d’euros, xifra rècord en termes absoluts. Es tracta de l’equivalent un 11,7% del PIB. Cal remarcar que a l’Estat -durant el setembre- gairebé tres quartes parts de la despesa en pensions ha estat per prestacions de jubilació.

Un creixement moderat de pensionistes

En total, a Catalunya al setembre s’han abonat 1.772.326 pensions, un 0,88% més que fa un any, la majoria de les quals per jubilació. Les prestacions per viudetat han beneficiat a 390.802 catalans i s’han situat de mitjana en els 868,57 euros. Fins a 158.139 persones han rebut pensió per incapacitat permanent, que s’ha situat en els 1.231 euros de mitjana; 50.780 per orfandat, amb 474,27 euros de mitjana; i 1.337 en favor de familiars, amb una mitjana de 780,2 euros.

A l’Estat, al setembre d’enguany s’han abonat 10.073.434 pensions contributives, un 1,2% més que fa un any, a una mica més de 9,12 milions de pensionistes.