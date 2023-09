La salut de l’ecosistema startup català en plena forma tot i la incertesa

L’ecosistema innovador català cada any va creixent més i més. Ara bé no tot és glòria en aquest sector, una bona part d’aquestes empreses emergents i innovadores acaba desapareixent, sobretot en els primers anys de vida de la companyia, el que es coneix com l’early stage. Aquest risc de fallida augmenta considerablement en les empreses emergents anomenades deep tech, que són les relacionades amb innovacions tecnològiques considerables o derivades de descobriments científics.

Tot i aquests riscos, el director de la Unitat de Transformació Tecnològica i Disrupció d’ACCIÓ, Jordi Aguasca, assegura a Món Economia que el futur del món empresarial català és molt bo. Alhora, però, el directiu apunta que durant aquest 2023 s’ha respirat una gran incertesa dins del sector per culpa de la inflació l’augment posterior dels tipus d’interès, que ha provocat una rebaixa de les inversions al sector.

Aquest futur optimista, apunta Aguasca, és gràcies a una bona xarxa de bussiness angels i a la incipient xarxa de plataformes de micromecenatge, dos grans focus d’inversió en les fases primerenques de les startups. A més, comenta que l’augment de la massa crítica d’empreses emergents a Catalunya ha provocat una gran especialització d’aquests inversors que decideixen aposta per aquestes petites empreses.

Dins d’aquesta xarxa desenvolupada d’inversors en primeres fases hi ha diverses ajudes públiques, entre les quals hi destaca l’Startup Capital d’ACCIÓ, una ajuda de 100.000 euros que dona la Generalitat per a aquestes companyies. Aquesta ajuda acostuma a anar lligada a l’èxit de les empreses que el reben, ja que Aguasca explica que prop d’un 90% encara funciona. A més, afegeix segons han constat en els tres següents anys de rebre l’ajuda les startups han aixecat, de mitjana, un finançament d’un milió d’euros entre finançament públic i privat.

Pack2Earth

Pack2Earth és una de les companyies que enguany ha rebut l’StartupCapital enguany i es dedica a desenvolupar un nou material bioplàstic compostable per produir ampolles i altres recipients que poden anar directament al contenidor de residus orgànics. Segons explica la CEO de la companyia, Françoise de Valera, actualment han desenvolupat dos materials que compleixen les característiques que buscaven. Ara bé, De Valera explica que la nova ajuda d’ACCIÓ els ajudarà a contractar un nou investigador per continuar millorant el producte. A més, aquesta ajuda entrarà dins d’una ronda de finançament que estan a prop de tancar.

Pel que fa als materials que han desenvolupat només es comencen a descompondre si reuneixen tres característiques alhora. En primer lloc, els recipients de bioplàstic han d’estar a temperatura ambient, a més, també han d’estar en un lloc on hi hagi humitat i per últim, també ha d’haver-hi una alta concentració de microorganismes.

Nanodecal

Aquesta nova companyia amb seu a Barcelona, està desenvolupant una prova ràpida de diagnòstic precoç per detectar infeccions respiratòries. Aquesta prova, que ja està en procés de ser patentada, permetrà als metges poder donar al pacient un tractament personalitzat i racional d’antibiòtics per curar la infecció. El CEO de la Nanodecat, Roberto de la Rica, explica que de cara al futur esperen poder detectar més bacteries amb les seves proves, ja que actualment detecten un superbacteri en concret.

Alhora, De la Rica exposa que no només tenen la patent de la fabricació de la prova en si, sinó que també estan esperant tenir-ne un altre per la manera del tractament de la mostra, perquè són capaços de liquar-la en menys d’un minut. Al final poden detectar la presència del superbacteri als pulmons del pacient en menys de deu minuts, un fet que podria revolucionar el sector sanitari i acabar amb moltes malalties respiratòries cròniques.

Nanobots Therapeutics

En el cas de Nanobots Therapeutics, és una companyia farmacèutica que ha creat una plataforma d’alliberament de fàrmacs a través de partícules que poden travessar barreres biològiques per ser més eficients. Actualment, s’estan centrant en la cura del càncer de bufeta, ja que han descobert que les partícules amb les quals treballen són molt més eficients si reaccionen amb l’orina. A més, el CEO de la companyia, Samuel Sánchez, explica que el mètode que han desenvolupat ha demostrat que una dosi és suficient per eliminar fins al 90% del tumor. De cara al futur, Sánchez assegura que estan treballant en noves indicacions per desenvolupar altres cures de cara als pròxims anys.