Multa milionària a Intel per pràctiques anticompetitives al mercat de xips

La Comissió Europea ha imposat una multa de 376,36 milions d’euros a la multinacional estatunidenca Intel per pràctiques anticompetitives en el mercat de xips. En aquest sentit, l’òrgan acusa l’empresa de pagar a tres fabricants d’ordinadors -HP, Acer i Lenovo- perquè aturessin o allarguessin el llançament de productes que tinguessin instal·lats xips d’altres companyies competidores. La sanció correspon a un cas contra Intel que va començar el 2009 i on la Comissió Europea va fixar una multa inicial de 1.060 milions d’euros, una xifra que s’ha rebaixat finalment als 376,36 milions d’euros després de les observacions del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE).

En el comunicat publicat aquest divendres, la Comissió Europea ha detallat que la multa inicial es basava en dues acusacions. En primer lloc, es creia que Intel oferia reemborsaments ocults -totals i parcials- als fabricants d’ordinadors amb la condició que compressin totes o gairebé tots els seus xips del tipus x86. Per altra banda, Brussel·les va observar que l’empresa pagava a altres fabricants per aturar o allargar el llançament de productes que tinguessin instal·lats xips de la competència.

Pagaments a empreses per alterar el mercat

Després que el cas passés pel TGUE, el tribunal europeu va desestimar la primera de les acusacions. No obstant això, va mantenir la segona, després de corroborar que Intel havia pagat a altres companyies entre novembre del 2002 i desembre del 2006 per alterar el mercat. La decisió del TGUE, però, apuntava que la Comissió no podia imposar la mateixa multa -de 1.060 milions d’euros- fent referència a una sola de les acusacions. És per això que, amb les noves conclusions sobre la taula, l’executiu comunitari ha optat per tornar a imposar una multa amb una quantitat rebaixada.