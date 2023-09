Europa torna a defensar-se amb la tercera compra conjunta de gas

Davant de la gran crisi energètica que viu Europa, la Unió Europea ha creat diverses eines per defensar-se i no patir tant aquesta crisi. Un dels mètodes que més èxit han tingut han estat les compres conjuntes de gas. Aquest dijous la Comissió Europea ha activat la tercera ronda perquè les empreses europees registrin les seves demandes de gas a través del mecanisme AggregateEU que permet aquestes compres conjuntes de gas en el mercat internacional.

Aquesta tercera ronda es basa en l’èxit de les dues licitacions anteriors executades aquest any, en les quals es va agregar un volum de 27.500 milions de metres cúbics de demanda europea de gas. D’aquest total, 22.900 milions de metres cúbics procedien de proveïdors fiables. De cara a les que vulguin participar-hi, tindran fins al 27 de setembre per a respondre a la convocatòria. Posteriorment, la demanda col·lectiva es licitarà en el mercat mundial els dies 3 i 4 d’octubre, perquè els proveïdors internacionals puguin presentar les seves ofertes per a proveir als clients europeus. Tot seguit, els compradors potencials podran presentar les seves sol·licituds de gas per a ser subministrat entre desembre de 2023 i març de 2025.

“Enguany, entrem a l’hivern en una posició molt millor quant a la nostra seguretat de subministrament energètic: les nostres reserves de gas estan gairebé plenes, les nostres fonts de subministrament estan més diversificades i les energies renovables exerceixen un paper més destacat en la nostra combinació energètica”, ha destacat el vicepresident per al Pacte Verd Europeu, Maros Sefcovic. No obstant això, el vicepresident europeu ha afegit que la situació del mercat del gas continua sent “tibant”, raó per la qual ha animat a romandre “vigilants” i prosseguir amb les compres conjuntes de gas per a garantir un subministrament “estable i assequible”.

L’agregació de la demanda i les compres conjuntes de gas és una iniciativa de la Plataforma de l’Energia de la UE, creada per a estimular la diversificació dels subministraments de gas de la UE. Cal recordar que es va crear després de la invasió russa d’Ucraïna i la decisió col·lectiva de la UE de posar fi a la seva dependència de les importacions de combustibles fòssils russos.

Com funciona aquest mecanisme?

AggregateEU és nou mecanisme de la UE que facilita l’agregació de la demanda i la compra conjunta de gas a escala europea. El mecanisme és gestionat per Prisma European Capacity, un proveïdor de serveis que permet a les empreses agregar la seva demanda de gas i adaptar-la a les ofertes de subministrament més competitives del mercat mundial.

És per això que té la capacitat d’establir una sèrie de licitacions per a proveïdors, a través de les quals les empreses de la UE podran comprar gas de gasoducte i GNL en el mercat mundial, a exclusió dels subministraments russos. Alhora, s’ha creat un mercat transparent que complementa els centres de negociació existents per a acostar a moltes empreses al mercat majorista i, possiblement, atreure nous operadors al mercat de GNL.

Què va ser de les dues rondes anteriors?

Aquesta serà la tercera compra conjunta de gas que farà la Comissió Europea en els últims mesos. Les dues primeres van anar francament bé i totes dues es van tancar amb notes positives. La primera subhasta va ser un “èxit extraordinari”, ja que els proveïdors van oferir un total de 13,4 bcm de gas per a atendre una demanda agregada d’11,6 bcm. Un total de 25 proveïdors van presentar ofertes a prop de 110 companyies. Aquestes van cobrir 18 dels 21 punts comercials virtuals de gas per gasoducte i els dos punts virtuals de gas natural liquat, nord i sud.

Per altra banda, la segona compra conjunta no va anar tan bé, ja que l’oferta no va aconseguir satisfer, per molt poc, la demanda. Concretament els, els proveïdors van oferir un total de 15.190 milions de metres cúbics per a una demanda total de gairebé 16.000 milions.

La demanda en qüestió va superar en 4 milions de metres cúbics a la de la primera licitació, encara que l’oferta ha quedat molt per sota de l’excés de 18.700 milions de metres cúbics que els proveïdors van posar sobre la taula. No obstant això, Sefcovic, va destacar que els resultats van ser “positius” i van “superar les expectatives”, ja que, en conjunt, les dues primeres rondes per si soles han duplicat l’objectiu fixat pel Consell per a tot l’any.