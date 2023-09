Rècord històric de turistes a Catalunya: més de 2 milions a l’agost

El mes d’agost va ser un dels més importants en el turisme català. Fins a 2.600.390 turistes es van allotjar en hotels de Catalunya durant l’agost, el màxim de la sèrie històrica, segons s’explica a les dades de Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La xifra supera en un 4,1% els registres de l’any passat i en un 0,5% els del 2019, que fins al moment representaven el màxim històric, amb 2,58 milions de viatgers. Tanmateix, però, els preus dels hotels també van pujar durant l’últim mes d’estiu. En concret, van ser un 4,87% més alts que el mateix mes de fa un any. Catalunya es va mantenir com el segon destí preferit de l’Estat, tant entre turistes estrangers com residents.

Pel que fa a pernoctacions, Catalunya es va mantenir com a segon destí preferit de l’Estat, tant en turistes estrangers com en residents a Espanya. En concret, els hotels catalans van concentrar un 14,9% de pernoctacions de residents a l’Estat, i un 21,5% dels estrangers. L’estada mitjana va ser de 3,41 dies, lleugerament per sota del 2019 (3,45 dies). El grau d’ocupació dels hotels va ser del 79%, per sobre de la mitjana estatal (74,8%).

Turista estranger que prefereix la Costa Brava

Del total de turistes que es van establir en hotels catalans, 925.505 van ser residents a l’Estat, mentre que més d’1,67 milions van ser estrangers. La majoria dels viatgers es van allotjar en establiments de la demarcació de Barcelona (1.314.128 turistes), tot i que aquesta va rebre menys visitants que al juliol. En canvi, en comparació amb el mes anterior van augmentar els visitants a Girona (642.629), seguits de Tarragona (520.384) i Lleida (123.249).

Per zones turístiques, destaca la Costa Brava, que va rebre 589.606 viatgers, la Costa Daurada, amb 471.787; la Costa de Barcelona, amb 464.147; les Terres de l’Ebre, 48.597; les Terres de Lleida, 33.681 i la Vall d’Aran, 36.544. Les xifres no inclouen dades de pisos turístics, càmpings o cases rurals.