El Govern pretén recaptar 7,5 milions amb l’impost ecològic a vaixell

El Govern català ha anunciat que aprovarà pròximament l’avantprojecte de llei de l’impost sobre la contaminació dels grans vaixells als ports catalans. Amb aquesta iniciativa ecològica, la Generalitat pretén recaptar al voltant de 7,5 milions d’euros l’any, tal com han explicat conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, i la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, en roda de premsa aquest divendres. En concret, l’impost gravarà les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules (PM) dels grans vaixells que atraquin en els ports, i els obligarà a pagar 1 euro per cada quilogram emès.

Tal com ha anunciat el Govern, aquesta llei afectarà el 80% dels grans vaixells que atraquen en el Port de Barcelona, al 76% dels quals ho fan en el Port de Tarragona i al 75% dels vaixells de la resta de ports de catalans. D’aquesta manera, doncs, quedaran exempts de l’impost aquelles embarcacions que prestin serveis públics, les que es vegin obligades a atracar o fondejar en cas de perill o força major i les que duguin a terme activitats d’ajuda humanitària. A més, també hi haurà bonificacions per als vaixells que utilitzen energia elèctrica i per als quals efectuïn escales en “les línies d’interès públic” amb origen o destinació a Palma, Maó o Eivissa.

Càrregues tributàries a mida

La càrrega tributària mitjana per escala serà de 759 euros: el 44% de les escales tindran una quota inferior als 300 euros; el 60%, als 500 euros i el 78%, als 1.000 euros. Mascort ha assegurat que l’impost no serà dissuasiu per als vaixells que vulguin atracar a Catalunya perquè “no són grans quotes”. Aquest impost s’inclou en la Llei de Canvi Climàtic i el Govern preveu que s’aprovi a la fi de 2023 en el Parlament i que entri en vigor en el segon semestre de 2024. Mascort ha assegurat que la proposta és pionera a Espanya i que ja està implementada en alguns