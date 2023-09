L’enoturisme català supera la inflació i augmenta el nombre de visitants

Catalunya és un dels màxims exponents del turisme a tot l’estat espanyol. A part d’haver-se convertit en un dels destins preferits pels estrangers, també s’ha fet un nom amb pràctiques relacionades amb l’evolució del turisme, combinat amb el comerç. Aquest és el cas de l’enoturisme -les visites guiades a cellers, camps de vinyes i espais de producció de vi-, que ha agafat molta força al país i, tot i la frenada del nombre de visitants durant la pandèmia, les xifres d’enguany són molt esperançadores. Si bé és cert que no ha estat un any del tot bo pels viticultors, a causa de la sequera, el que sí que es pot comprovar és que la gent cada vegada s’interessa més per la procedència dels productes que compra i aquí és on l’enoturisme català juga un paper important.

“Fa anys que l’enoturisme pren força”, explica Josep Serra, propietari i enòleg del celler la Vinyeta. Ell mateix afegeix que aquest nou turisme “ajuda a donar a conèixer el producte, tenir contacte directe amb el públic i comercialitzar el vi”. Així doncs, l’enoturisme no sorgeix com una proposta d’incrementar les vendes dels cellers, sinó per suplir la necessitat d’aportar més valor al producte. Actualment, hi ha més d’una desena de denominacions d’origen de vi a Catalunya, el que fa encara més atractiva la terra per als turistes. “Tenim 275 cellers que aposten per l’enoturisme al territori”, expliquen des de l’Agència Catalana de Turisme. De fet, amb aquests gairebé tres centenars d’espais, hi ha al voltant d’unes 800 activitats disponibles pels viatgers.

Si parlem de xifres concretes, 700.000 enoturistes visiten algun celler de Catalunya a l’any. Aquesta xifra ha anat augmentant des de fa pràcticament dues dècades, quan la Ruta del vi del Penedès va obrir per primera vegada les seves portes. Actualment, és la ruta que més visitants rep, molt igualada per la ruta del Priorat. “Després de la pandèmia, hem recuperat les xifres i estem rebent al voltant de 300.000 turistes a l’any”, explica Núria Sala, de la ruta del Penedès. En aquest sentit, ella reconeix que des del 2001, la seva oferta ha anat creixent, al mateix temps que la curiositat dels visitants. “Ja són uns 75 cellers del Penedès els que s’han sumat a proporcionar activitats d’enoturisme”, remarca. De fet, el Penedès és només una de les nou rutes de vi estructurades que té Catalunya.

Una imatge de dues copes plenes de vi negre / EP

12 maneres d’entendre la vida en el territori

L’enoturisme a Catalunya té moltes cares, ja que hi ha molts contrastos entre els diferents llocs on es cultiva la vinya. En concret, tenim el paisatge agrícola del Priorat, on l’orografia en terrasses de llicorella obliga a conrear petites propietats i fa que el vi tingui aquest sabor tan peculiar; les vinyes al costat de la mar retorçada per la tramuntana de la DO Empordà; raïm conreat a 1.000 metres d’altura en la Ruta del Vi de Lleida; o les vinyes del Bages, protegits per la solidesa de Montserrat. D’aquesta manera, doncs, existeixen 11 denominacions d’origen de vi i 1 de cava: “Són dotze maneres d’entendre la vida dins d’un territori, marcades pel paisatge”, expliquen des de l’Agència Catalana de Turisme.

No és cap secret que les activitats vinícoles del país han anat augmentant i sembla que ni la inflació ni la covid han parat aquesta tendència. Serra, propietari de la Vinyeta, assegura que només el seu celler rep al voltant de 10.000 visitants a l’any, unes xifres molt prometedores, sobretot tenint clar que les activitats s’han encarit a causa de l’augment de preus. Segons ell mateix explica, la clau de l’èxit de l’enoturisme es troba en oferir diferents classes d’activitats per a diferents públics: “Nosaltres tenim molts visitants joves i nacionals, però també algunes famílies” explica Serra, qui reconeix que fan activitats variades per intentar aglutina tot el públic que poden.

L’enoturista català, un perfil diferent

La situació que menciona el propietari de la Vinyeta és diferent de la xifra mitjana que proporciona l’Agència Catalana de Turisme. De fet, segons les dades consultades per aquest diari, el perfil de l’enoturista català és majoritàriament home (56%), té una edat mitjana de 49 anys, amb estudis superiors o universitaris (47%) i en situació laboral activa (80%). Viatja amb amics (32%), en parella (29%) i en grups organitzats (65%). El 31% ha visitat un celler català anteriorment. Tanmateix, però, alguns cellers també parlen de la forta arribada de turistes estrangers, sobretot dels Estats Units. Aquest és el cas que explica Sala, qui assegura que a la ruta de vi del Penedès hi ha una forta afluència de turistes dels Estats Units. “Primer són catalans, però els segueixen de prop els estatunidencs i després els països nòrdics”. És per això, que l’Agència catalana de Turisme posa sobre la taula la necessitat de diversificar l’idioma en el qual es fan les activitats, una decisió que ja s’ha posat en marxa, ja que les últimes dades confirmen que el 97,1% dels cellers visitables ofereix activitats en anglès i el 48,3% en francès.

Així doncs, tot apunta que l’enoturisme és una de les pràctiques que ha vingut a Catalunya per quedar-se. En aquest sentit, els cellers han posat sobre la taula la necessitat de continuar revalorant la seva feina i les activitats que preparen són una manera de continuar demostrant que la bona feina cal que sigui pagada com a tal. Després d’una època de poca verema i inseguretat en el sector, l’enoturisme es torna a convertir en la proposta sòlida per sobreviure a les males collites.