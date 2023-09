Cañete alerta que l’especulació mata “silenciosament” moltes pimes

El president de Pimec, Antoni Cañete, acusa els fons d’inversió que tenen interessos especulatius de ser els responsables de la “mort silenciosa” de moltes pimes. Així ho ha assegurat en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), en la qual també afegeix que aquest és el motiu que ha ocasionat el “tancament” del teixit industrial català. El president lamenta que la patronal porta “molt de temps” denunciant aquesta situació, la qual s’ha tornat a posar sobre la taula arran de la sentència de Celsa. De fet, en aquesta mateixa entrevista el president avisa sobre la pèrdua del pes de la indústria respecte al PIB en uns deu punts des del 2000 que s’ha ocasionat per aquesta activitat especulativa. “Hem passat d’un 29% a un 19%. La baixada d’aquest percentatge es deu en una gran part a què moltes empreses industrials han sigut comprades i avui tancades precisament per aquesta actuació”, sentencia.

Per tal de fer front a aquesta situació, Cañete demana que es faci una “reflexió” sobre quina fiscalitat han de tenir aquests fons i que es legisli “pensant en l’economia real i no en l’economia fictícia que és pa per avui i fam per a demà”. Seguint en aquesta línia, el president de Pimec també ha volgut fer una crida a revisar la llei concursal vigent per tal que “realment hi hagi una aposta per la inversió responsable”.

Antoni Cañete, president de PIMEC / Mireia Comas

Situar les pimes enmig del diàleg social

En l’entrevista, Cañete insisteix en la necessitat de tornar a col·locar les pimes enmig del diàleg social: “Mentre a Espanya les pimes no s’asseguin en el diàleg social amb veu pròpia podem dir que no hem acabat amb la Transició”, etziba. El president de la patronal creu que és l’única manera de posar fi a “l’anomalia” que es viu a Espanya, ja que és una realitat “molt allunyada” del que passa a Europa. De fet, Cañete celebra que recentment la Comissió Europea confirmés la intenció de sancionar les empreses i administracions públiques que no paguin a trenta dies i reconeix que aquesta qüestió s’ha convertit en la seva “creuada”. “Les empreses moren per la liquiditat, hi ha empreses que poden tenir moltes comandes i tenir un èxit extraordinari, però si no tenen liquiditat tanquen”, reitera.