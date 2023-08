Polèmica amb el rescat a Etiòpia: “Desaconsellàvem viatjar a aquella regió”

La notícia que un grup de turistes catalans i d’altres territoris de l’estat espanyol van quedar atrapats a Etiòpia per l’esclat d’un conflicte armat va fer la volta el món. Menys d’una setmana després d’aquest anunci, aquest dilluns aterren a Barcelona nou de les persones que van viure aquest malson. Madrid i València han estat les dues altres ciutats on han volat els altres afectats. La situació traumàtica que han viscut els viatgers, però, ha obert un debat sobre la seguretat de viatjar al país. De fet, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha comparegut per celebrar el retorn dels turistes, tot i això, ha recordat que des del ministeri “desaconsellaven viatjar a aquella regió”. Unes declaracions que no han deixat indiferents les agències de viatges, que han negat que se’ls hagués avisat de la perillositat del viatge.

“Ha estat una cosa totalment sobrevinguda i que no ens esperàvem. Si no, evidentment no hi haguéssim enviat viatgers”, ha explicat el director de Kananga, Jonás Baños, en unes declaracions a l’ACN. D’aquesta manera, doncs, les empreses responsables dels turistes catalans que van quedar atrapats entre foc encreuat al país estranger han assegurat que “altres agències havien estat a la zona sense problema” fa pocs dies i que la regió que ells evitaven és la de més al nord, Tigre, en conflicte des de fa temps. Tanmateix, Albares ha estat dur amb les seves declaracions, ja que ell mateix ha dit que tot i que “ara ja no té importància, aquesta gent es trobava en una zona que feia molts mesos que Exteriors desaconsellava viatjar-hi”.

El director de l’Agència Kananga, Jonás Baños / ACN

Atrapats entre foc encreuat

Gairebé una vintena de turistes espanyols es trobaven en situació de perill quan va esclatar el conflicte armat a Etiòpia. De fet, tal com relatava TV3 fa menys d’una setmana -els precursors de la notícia- la situació era tensa i el mateix govern català no tenia clar com podrien treure els viatgers de la zona de perill. La situació fou de confusió fins que van ser traslladats cap al nord, a la regió d’Afar, que fa frontera amb Eritrea. Allà fou on van haver d’esperar que es coordinessin les ambaixades per finalment evacuar-los del país.