Polémica con el rescate en Etiopía: «Desaconsejábamos viajar a aquella región»

La noticia que un grupo de turistas catalanes y otros territorios del estado español quedaron atrapados en Etiopía por el estallido de un conflicto armado hizo la vuelta el mundo. Menos de una semana después de este anuncio, este lunes aterrizan en Barcelona nuevo de las personas que vivieron esta pesadilla. Madrid y Valencia han sido las dos otras ciudades donde han volado los otros afectados. La situación traumática que han vivido los viajeros, pero, ha abierto un debate sobre la seguridad de viajar al país. De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido para celebrar el retorno de los turistas, aun así, ha recordado que desde el ministerio «desaconsejaban viajar a aquella región». Unas declaraciones que no han dejado indiferentes las agencias de viajes, que han negado que se los hubiera avisado de la peligrosidad del viaje.

«Ha sido una cosa totalmente sobrevenida y que no nos esperábamos. Si no, evidentemente no hubiéramos enviado viajeros», ha explicado el director de Kananga, Jonás Baños, en unas declaraciones a lo ACN . De este modo, pues, las empresas responsables de los turistas catalanes que quedaron atrapados entre fuego cruzado al país extranjero han asegurado que «otras agencias habían estado en la zona sin problema» hace pocos días y que la región que ellos evitaban es la de más en el norte, Tigre, en conflicto desde hace tiempo. Aun así, Albares ha sido duro con sus declaraciones, puesto que él mismo ha dicho que a pesar de que «ahora ya no tiene importancia, esta gente se encontraba en una zona que hacía muchos meses que Exteriores desaconsejaba viajar».

El director de la Agencia Kananga, Jonás Baños / ACN

Atrapados entre fuego cruzado

Casi unos veinte turistas españoles se encontraban en situación de peligro cuando estalló el conflicto armado en Etiopía. De hecho, tal como relataba TV3 hace menos de una semana -los precursores de la noticia- la situación era tensa y el mismo gobierno catalán no tenía claro como podrían sacar los viajeros de la zona de peligro. La situación fue de confusión hasta que fueron trasladados hacia el norte, en la región de Afar, que hace frontera con Eritrea. Allá fue donde tuvieron que esperar que se coordinaran las embajadas por finalmente evacuarlos del país.