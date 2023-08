Entra en erupció l’Etna i obliga a aturar temporalment l’aeroport de Catània

El volcà Etna, considerat un dels més actius del món, ha entrat de nou en erupció a l’illa italiana de Sicília. La seva recent activitat ha obligat a tancar l’aeroport de Catània, també un dels més visitats del país, el que ha provocat grans afectacions en el turisme de l’illa, ja que aparentment es desconeix amb certesa quan tornarà a operar amb normalitat. Actualment, Sicília es troba en temporada alta de truismes i una gran quantitat de visitants es passegen per l’illa italiana. A causa de la proximitat de l’aeroport amb el volcà, les autoritats han preferit cessar temporalment les operacions per evitar riscos innecessaris.

L’Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV) d’Itàlia ha informat de l’inici el diumenge a la nit de l’emissió de lava des del cràter, interrompuda entorn de les 3.20 hores del dilluns, i de la posterior sortida de cendres. El fum derivat d’aquesta erupció s’ha dispersat en direcció sud. D’aquesta manera, doncs, s’han pres les mesures de prevenció normals en aquests casos i s’ha tancat l’aeroport de Catània fins a nova ordre. De fet, la companyia responsable de la infraestructura, Vincenzo Bellini, ha anunciat en un comunicat la cancel·lació de tots els aterratges i enlairaments de l’aeroport, aparentment fins a les 13.00 hores, però finalment ho ha allargat fins a les 20.00 hores per assegurar que les condicions ambientals siguin òptimes per volar. Francament, però, sembla que de moment no hi ha una certesa absoluta que l’aeroport pugui tornar a estar operatiu aquest mateix dilluns.

Afectacions col·laterals a l’aeroport del Prat

Tot i que Aena no s’ha pronunciat respecte a aquesta qüestió, aquest dilluns a la tarda hi ha previst un vol des de l’aeroport del Prat cap a Catània. Si la situació continua en aquestes condicions, doncs, és molt probable que Aena hagi de cancel·lar aquest vol o endarrerir-lo fins que la situació a Sicília torni a ser òptima per a un aterratge sense perills. Tanmateix, però, Aena no ha fet comentaris i per ara es desconeix com afectarà aquest vol i també als possibles vols que ja estiguin programats per aquesta setmana.