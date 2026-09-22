El Govern d’Illa tira pel dret amb l’ampliació de l’aeroport malgrat el rebuig del territori

La Generalitat dona per encarrilada l’ampliació de l’aeroport del Prat malgrat l’oposició d’una part del territori, les entitats ecologistes i diverses organitzacions socials i veïnals. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que l’Executiu entén “perfectament el neguit” que genera l’impacte ambiental del projecte, però ha remarcat que “la decisió està presa” i que ara cal treballar perquè l’actuació es desenvolupi amb les màximes garanties ambientals.
Les declaracions arriben dos dies després de la manifestació convocada a Barcelona contra l’ampliació, que va reunir més de 200 entitats i 5.500 persones segons la Guàrdia Urbana. La mobilització va evidenciar de nou la fractura al voltant d’un projecte que el Govern català, l’Estat i Aena consideren estratègic per al futur de la principal infraestructura aeroportuària catalana.
Sigui com sigui, el projecte ha entrat en una nova fase després de l’aprovació, la setmana passada, del DORA III, el pla que fixa les inversions d’Aena per al període 2027-2031. El document reserva 1.760 milions d’euros per a l’aeroport del Prat, una part dels quals està vinculada a actuacions que preparen la futura ampliació. En concret, hi ha 191 milions d’euros per a actuacions preparatòries, incloses les compensacions ambientals associades a l’allargament de la pista.
Una ampliació que encara no té la tercera pista
Malgrat aquest primer pas, el DORA III no incorpora encara l’execució de l’allargament de la tercera pista ni la construcció de la terminal satèl·lit. Aquestes actuacions queden fora de l’horitzó d’inversió 2027-2031, de manera que l’ampliació física de la capacitat aeroportuària haurà d’esperar una fase posterior.
La inversió aprovada permetrà sí que permetrà actuar sobre bona part de la infraestructura actual. Entre les principals partides hi ha 459 milions per a la reconfiguració de la T1, 91 milions per a la T2 i 158 milions per a actuacions al camp de vol i la plataforma, a més d’inversions en seguretat, sostenibilitat, processos i sistemes. Aena manté que el projecte global d’ampliació permetria reforçar el paper del Prat com a hub internacional i donar resposta a la demanda futura. El projecte acordat el 2025 entre el Ministeri de Transports i la Generalitat preveia una inversió global d’uns 3.200 milions d’euros, incloses les actuacions ja planificades i les associades a l’ampliació.
El conflicte ambiental continua obert
El principal punt de controvèrsia continua sent l’impacte sobre l’entorn del delta del Llobregat i, especialment, sobre l’espai natural de la Ricarda. Les entitats contràries al projecte consideren que l’ampliació és incompatible amb els objectius climàtics i amb la preservació dels espais naturals del delta. La manifestació de diumenge va comptar amb el suport de més de 210 entitats, entre organitzacions ambientals, socials i veïnals, així com d’un centenar llarg d’acadèmics.
El Govern, en canvi, defensa que les mesures compensatòries ambientals s’han de convertir en una part central del projecte. Paneque ha reivindicat aquest dimarts que l’objectiu és aconseguir que Catalunya disposi d’un aeroport “sostenible” i ha situat les garanties ambientals com una de les condicions per desplegar l’actuació.
El debat sobre el Prat entra en una nova etapa: la decisió política d’avançar amb l’ampliació està presa, però les actuacions que han de transformar físicament l’aeroport encara depenen dels tràmits posteriors, les exigències ambientals i la concreció de les inversions més enllà del 2031.