L’aeroport de Girona es desploma: mig any perdent passatgers

L’aeroport de Girona-Costa Brava continua perdent passatgers i ja encadena sis mesos consecutius de descensos en la comparació interanual. La terminal de Vilobí d’Onyar (Selva) va registrar 265.000 usuaris al setembre, un 11,4% menys que durant el mateix mes del 2025, segons les dades d’Aena. La davallada arriba després de diversos anys de creixement i coincideix amb els mesos centrals de la temporada turística, quan l’activitat aeroportuària és especialment important per a la Costa Brava i les comarques gironines.
Entre gener i setembre, l’aeroport ha acumulat 1,76 milions de passatgers. Si es manté la tendència actual, la infraestructura podria tancar el 2026 amb un balanç anual negatiu, després que els darrers exercicis s’hagin caracteritzat per increments destacats del trànsit. El descens també es reflecteix en les operacions: durant el setembre es van registrar 2.682 aterratges i enlairaments, un 7,3% menys que un any abans.
La pèrdua de passatgers contrasta amb l’evolució recent de la infraestructura. El 2023, l’aeroport va créixer un 20,7%; el 2024, un 25,9%, i el 2025 va acabar amb un increment del 9,4%. Aquestes xifres havien consolidat la recuperació del trànsit aeri després de la pandèmia, però les dades d’enguany apunten a un canvi de tendència.
Ryanair concentra bona part de la caiguda
La reducció del trànsit s’explica, en bona part, pel comportament de Ryanair, la principal aerolínia de l’aeroport. Al setembre, la companyia irlandesa va transportar 198.714 passatgers, un 14,5% menys que durant el mateix mes de l’any passat. El seu pes en l’activitat de la terminal fa que l’evolució de la seva oferta tingui una incidència directa en el resultat global.
Altres companyies, en canvi, han evolucionat a l’alça. Jet2 va registrar 29.862 passatgers al setembre, un 36,6% més que el 2025, mentre que Enter Air, que opera vols amb Polònia, va arribar als 7.586 usuaris, un increment del 14%. Transavia, per la seva banda, va perdre un 4% de passatgers, fins als 14.889.
Pel que fa a les destinacions, les rutes amb l’aeroport alemany de Weeze i Brussel·les van encapçalar el trànsit del setembre, amb 20.114 i 20.113 passatgers, respectivament. La connexió amb Londres Stansted, en canvi, va retrocedir un 12,6%, fins als 18.564 usuaris.
El mercat britànic es manté com el principal emissor de passatgers de l’aeroport gironí. Al setembre, 90.027 viatgers procedien del Regne Unit, un 5,8% més que un any abans. Alemanya va ocupar la segona posició, amb 38.322 passatgers, un 25,1% menys, seguida de Polònia, amb 31.635 usuaris i una reducció de l’1,7%.
Una infraestructura marcada per l’estacionalitat
L’evolució de l’aeroport gironí està estretament vinculada a la temporada turística. La concentració de vols durant els mesos de primavera i estiu fa que els resultats d’aquest període tinguin un pes determinant en el balanç anual. A partir de l’octubre, la programació es redueix progressivament i una part de les companyies deixen d’operar-hi fins a la primavera següent.
Aquesta estacionalitat converteix els descensos dels mesos d’estiu en un senyal especialment rellevant per a la infraestructura i per a l’activitat turística que connecta. L’aeroport Girona-Costa Brava és una de les portes d’entrada a la Costa Brava i als Pirineus gironins, i la seva connectivitat aèria contribueix a l’arribada de visitants internacionals.
Per això, el balanç dels pròxims mesos serà determinant per comprovar l’abast de la davallada. Amb sis mesos consecutius de retrocessos i una caiguda significativa al setembre, el repte és determinar si es tracta d’una correcció després dels forts increments dels darrers anys o de l’inici d’una etapa de menor activitat.