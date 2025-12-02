La recepta del president de la Generalitat, Salvador Illa, per aturar la crisi de la pesta porcina implica intensificar la cacera de senglars. En una atenció als mitjans de comunicació a Mèxic, que visita aquesta setmana per assistir a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Illa ha apuntat que “hi ha massa porcs senglars” i ha demanat actuar amb més determinació. En aquest sentit, el president ha explicat que el Govern s’ha posat en contacte amb les associacions de caçadors per trobar els millors mecanismes per executar més batudes a Catalunya. Illa ha defensat que els problemes de salut pública i l’afectació que causen els seglars al sector primari són prou motius per treballar en aquesta línia.
D’altra banda, el cap de l’executiu català ha assenyalat que, en aquests moments, i de forma paral·lela a les caceres de senglars, l’objectiu ha de ser “netejar” les zones afectades pel brot de pesta per evitar que la malaltia es propagui per més explotacions catalanes. En les darreres hores, el ministeri ha elevat de dos a nou el nombre de porcs senglars morts per la pesta en les darreres hores. Tots els animals afectats s’han detectat a la mateixa zona, en una àrea propera a Cerdanyola del Vallès. “Ho superarem”, ha sentenciat Illa.
Detallat el primer objectiu, Illa també ha manifestat que l’executiu català està pendent de trobar fórmules per ajudar al sector porcí. En aquest sentit, des de Catalunya ja s’ha demanat a les institucions europees i altres països que flexibilitzin algunes polítiques –és el govern espanyol qui s’està encarregant d’aquestes negociacions– i Illa ha aplaudit decisions com les que ha pres recentment la Xina. El país asiàtic està disposat a acotar la prohibició de les exportacions als territoris afectats per la crisi per mantenir viu la resta del mercat.
Visita institucional a Guadalajara
El president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions en un acte a Guadalajara en record de l’escriptor català exiliat a Mèxic Josep Maria Murià i Romaní. Des d’allà, el socialista també ha repassat la resta d’actualitat catalana i ha fet especial referència a les declaracions que ha fet Pedro Sánchez a RAC1 i la 2Cat de TVE per mirar d’acostar-se a Junts. Per a Illa, les mesures anunciades per Sánchez, com el traspàs de competències en matèria d’ocupació pública, permetrà al Govern desenvolupar “des de la proximitat” algunes competències “de forma eficient”. Per ara les mesures no semblen acontentar el partit de Carles Puigdemont, que reaccionarà de forma oficial en una roda de premsa de la portaveu al Congrés, Míriam nogueres, aquest dimecres.