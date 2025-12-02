La receta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para detener la crisis de la peste porcina implica intensificar la caza de jabalíes. En una atención a los medios de comunicación en México, que visita esta semana para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Illa ha apuntado que “hay demasiados jabalíes” y ha pedido actuar con más determinación. En este sentido, el presidente ha explicado que el Gobierno se ha puesto en contacto con las asociaciones de cazadores para encontrar los mejores mecanismos para ejecutar más batidas en Cataluña. Illa ha defendido que los problemas de salud pública y la afectación que causan los jabalíes al sector primario son motivos suficientes para trabajar en esta línea.

Por otro lado, el jefe del ejecutivo catalán ha señalado que, en estos momentos, y de forma paralela a las cacerías de jabalíes, el objetivo debe ser “limpiar” las zonas afectadas por el brote de peste para evitar que la enfermedad se propague y llegue a las explotaciones catalanas. En las últimas horas, el ministerio ha elevado de dos a nueve el número de jabalíes muertos por la peste en las últimas horas. Todos los animales afectados se han detectado en la misma zona, en un área cercana a Cerdanyola del Vallès. “Lo superaremos”, ha sentenciado Illa.

Detallado el primer objetivo, Illa también ha manifestado que el ejecutivo catalán está pendiente de encontrar fórmulas para ayudar al sector porcino. En este sentido, desde Cataluña ya se ha pedido a las instituciones europeas y otros países que flexibilicen algunas políticas –es el gobierno español quien se está encargando de estas negociaciones– e Illa ha aplaudido decisiones como las que ha tomado recientemente China. El país asiático está dispuesto a acotar la prohibición de las exportaciones a los territorios afectados por la crisis para mantener vivo el resto del mercado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visita la biblioteca Josep Maria Murià i Romaní, en Guadalajara | Jordi Pujolar (ACN)

Visita institucional a Guadalajara

El presidente de la Generalitat ha hecho estas declaraciones en un acto en Guadalajara en recuerdo del escritor catalán exiliado en México Josep Maria Murià i Romaní. Desde allí, el socialista también ha repasado el resto de actualidad catalana y ha hecho especial referencia a las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez en RAC1 y la 2Cat de TVE para intentar acercarse a Junts. Para Illa, las medidas anunciadas por Sánchez, como el traspaso de competencias en materia de ocupación pública, permitirán al Gobierno desarrollar «desde la proximidad» algunas competencias «de forma eficiente». Por ahora las medidas no parecen contentar al partido de Carles Puigdemont, que reaccionará de forma oficial en una rueda de prensa de la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueres, este miércoles.