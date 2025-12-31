Falten poques hores perquè arribi el canvi d’any del 2025 i el 2026 i els hotels i restaurants de Catalunya es mostren optimistes de cara a una de les nits més fortes per al sector. En el cas dels hotels viuran una gran jornada, ja que gairebé a Catalunya les reserves se situen al 100% i a la ciutat de Barcelona és on més es viu aquesta situació. En declaracions recollides per l’ACN el director del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha destacat que hi ha unes “bones previsions” i que hi ha “plena ocupació” en aquests allotjaments. Casals, de fet, ha assenyalat que l’ocupació es troba gairebé al màxim des del 27 de desembre i fins a l’1 de gener. Unes estades que “en els millors casos” es poden allargar fins al 2 i el 3 de gener.
Una de les altres ciutats on el moviment que genera la revetlla de Cap d’Any queda palès és la localitat costanera de Sitges. Gairebé tots els restaurants -amb menús que oscil·len entre els 70 i els més de 300 euros en els casos que inclouen habitació d’hotel- d’aquesta ciutat han penjat el cartell de ‘sold out’ i fins i tot han arribat reserves d’última hora de clients que busquen passar el Cap d’Any fora de casa seva. El Gremi d’Hostaleria destaca que la ciutat viu el Cap d’Any com “un dels pics més forts”. “Tenim pràcticament al 100% tant els allotjaments com els sopars”, assegura el portaveu José Maria Mori.
Els mercats s’omplen per recollir les últimes comandes
Un altre espai en el qual el Cap d’Any està multiplicant l’afluència de gent són els mercats d’arreu de Catalunya. Aquests espais s’han omplert de persones per recollir les comandes i fer les darreres compres de l’any per celebrar Cap d’Any i el dia 1. En declaracions fetes a l’ACN el president de l’associació de paradistes del Mercat Central de Reus, Ildefons Vidal, destaca que ja el dia 30 “va ser una bogeria” i el dia 31 es tracta del dia en el qual les persones van a última hora per “anar a comprar les quatre cosetes que els hi falta”.
De fet, Vidal assenyala que el “client previsor”, aquell que ha fet totes les comandes és el que més arriba als mercats el dia 31, ja que ve a buscar tot el que tenia encomanat però, a la vegada, a aquest tipus de client se l’ha de sumar “el que no és tan previsor” i que “ha d’anar a comprar les quatre cosetes que els hi falta”.
“No ens esperàvem tanta venda en general, en tot el mercat” explica Vidal sobre l’activitat del dia 30 i destaca que es va tractar d’un dia de “vendes molt fortes”. Els paradistes destaquen que els productes que més s’han sol·licitat han estat el pollastre, el tall rodó, el marisc, el bacallà i el salmó i assenyalen una oscil·lació de preus força més lleugera del que es pot pensar.