Els preus del 2026: què pujarà més a partir de demà?

El 2026 començarà amb festes arreu del país per donar la benvinguda a l’any nou, que també vindrà amb les actualitzacions de les tarifes i els preus de diversos sectors sota el braç. Enguany, el transport protagonitzarà les principals pujades de preus: els bitllets de metro, el taxi, els peatges i les tarifes aeroportuàries s’encariran, mentre que el cistell de la compra estarà molt pendent del preu dels ous. En l’apartat dels ingressos, les pensions s’actualitzen amb l’IPC i està previst un augment salarial per als funcionaris, mentre que el salari mínim interprofessional (SMI) s’ha prorrogat a l’espera que el govern arribi a un acord amb els agents socials.
Transport públic: pugen els bitllets tot i les bonificacions
Tot i que les bonificacions del transport públic es mantenen, els bitllets i abonaments experimentaran increments d’entre el 3,5% i el 9,4% l’any vinent. A partir del 15 de gener, el preu de la T-Jove serà de 45,5 euros, mentre que la T-Usual costarà 22,8 euros al mes a la zona 1 (consulta la següent taula). En funció del nombre de zones, el preu s’incrementarà progressivament fins als 135,25 euros en el cas de la T-Usual de set zones, que queden en els 67,65 euros amb descompte del 50%. D’altra banda, la T-casual passarà a costar entre 13 euros a la zona 1 i 57,6 euros a la zona 7. Quant al bitllet senzill, el preu s’actualitzarà fins als 2,9 euros, un increment del 9,43% respecte de l’any anterior.
Pel que a les bicicletes, el servei del Bicing de Barcelona puja un 15% el preu per viatge: en el cas de les bicis elèctriques, passar de 0,35 euros per 30 minuts a 0,4 euros, mentre que la mecànica passa de 0,7 a 0,81 euros. En canvi, les subscripcions es mantenen sense canvis.
Taxis, peatges i tarifes aèries més cares
Les tarifes del taxi metropolità pujaran un 2,3% de mitjana ponderada el 2026, segons l’Institut Metropolità del Taxi (IMET). La baixada de bandera s’incrementa a 2,8 euros, mentre que la tarifa quilomètrica s’encareix un 2,3% de dia i un 2,4% de nit. La tarifa T4 pels trajectes entre el port de Barcelona i l’aeroport passarà a 46 euros. A més, els suplements també s’incrementen: 2,55 euros a Sants i 4,6 euros a l’aeroport i al moll adossat; a la Fira s’enfilen fins als 3,3 euros (+32%), similar al que s’aplicarà en nits especials com Sant Joan, Nadal i Cap d’Any.
Pel que fa als quatre peatges de les autopistes de la Generalitat, s’encariran un 3%. Els túnels de Vallvidrera incrementaran la seva tarifa un 2,99% fins, als 5,28 euros per turisme en hora punta; el de la C-16 s’apujarà un 2,96% al tram entre Sant Cugat i Manresa; a la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell s’eleva un 2,84% i costarà ara 4,21 euros pels vehicles de mobilitat obligada entre setmana i de 8,42 euros per la resta. El peatge del túnel del Cadi s’incrementarà un 2,82% fins als 14,56 euros per als vehicles de no residents al Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell.
Així mateix, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat un increment del 6,44% de les tarifes aeroportuàries d’Aena per al 2026, que se situen en 11,03 euros per passatger, 67 cèntims més. És el primer increment després de molts anys congelades i l’anunci ha provocat enrenou entre les aerolínies, que són les qui han de pagar-les. La pujada s’aplica a partir de l’1 de març i previsiblement es repercutirà en el preu final dels bitllets d’avió. D’altra banda, els serveis de handling pugen un 5% i l’estacionament d’aeronaus s’encarirà un 12%.
L’IPC, pendent de diversos factors
El cistell de preus de la compra està molt pendent de productes bàsics com els ous, que el novembre es van disparar un 20,8% respecte de l’any anterior. El 2026 començarà amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) força moderat. També s’haurà d’estar pendent del preu del cafè, que l’últim mes es va encarir un 14,4%.
A partir de l’1 de gener s’encariran els peatges i càrrecs del rebut de la llum. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha fixat un augment que varia en funció de la tarifa i oscil·la entre el 0,5% i l’11%. Amb tot, el govern espanyol calcula que la factura elèctrica es reduirà un 4,7% durant l’any vinent. També baixaran les tarifes per a les pimes (-4,95%), la indústria (-8,55%) i els electrointensius (-9,91%). En canvi, les tarifes d’aigua potable pujaran un 2,9% als 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona, ja que també s’han incrementat les tarifes que les empreses subministradores paguen a Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que és qui gestiona l’aigua en alta. En termes absoluts, l’AMB calcula que cada rebut pujarà uns 0,40 cèntims al mes. En els municipis de l’àrea metropolitana que el subministrament el fan altres empreses, l’encariment serà d’entre el 2,9% i el 5,8%.