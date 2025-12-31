Faltan pocas horas para que llegue el cambio de año del 2025 al 2026 y los hoteles y restaurantes de Cataluña se muestran optimistas de cara a una de las noches más fuertes para el sector. En el caso de los hoteles vivirán una gran jornada, ya que casi en toda Cataluña las reservas se sitúan al 100% y en la ciudad de Barcelona es donde más se vive esta situación. En declaraciones recogidas por ACN, el director del Gremio de Hoteles de Barcelona, Manel Casals, ha destacado que hay unas «buenas previsiones» y que hay «plena ocupación» en estos alojamientos. Casals, de hecho, ha señalado que la ocupación se encuentra casi al máximo desde el 27 de diciembre hasta el 1 de enero. Unas estancias que «en los mejores casos» se pueden alargar hasta el 2 y el 3 de enero.

Otra de las ciudades donde el movimiento que genera la fiesta de Fin de Año queda patente es la localidad costera de Sitges. Casi todos los restaurantes -con menús que oscilan entre los 70 y los más de 300 euros en los casos que incluyen habitación de hotel- de esta ciudad han colgado el cartel de ‘sold out’ e incluso han llegado reservas de última hora de clientes que buscan pasar el Fin de Año fuera de su casa. El Gremio de Hostelería destaca que la ciudad vive el Fin de Año como «uno de los picos más fuertes». “Tenemos prácticamente al 100% tanto los alojamientos como las cenas”, asegura el portavoz José Maria Mori.

Los mercados se llenan para recoger los últimos pedidos

Otro espacio en el cual el Fin de Año está multiplicando la afluencia de gente son los mercados de toda Cataluña. Estos espacios se han llenado de personas para recoger los pedidos y hacer las últimas compras del año para celebrar Fin de Año y el día 1. En declaraciones hechas a ACN, el presidente de la asociación de comerciantes del Mercado Central de Reus, Ildefons Vidal, destaca que ya el día 30 «fue una locura» y el día 31 es el día en el cual las personas van a última hora para «ir a comprar las cuatro cositas que les faltan».

De hecho, Vidal señala que el «cliente previsor», aquel que ha hecho todos los pedidos, es el que más llega a los mercados el día 31, ya que viene a buscar todo lo que tenía encargado pero, a la vez, a este tipo de cliente se le debe sumar «el que no es tan previsor» y que «tiene que ir a comprar las cuatro cositas que le faltan».

Clientes compran en un puesto de pescado del Mercado Central de Reus | Arnau Martínez (ACN)

«No esperábamos tanta venta en general, en todo el mercado» explica Vidal sobre la actividad del día 30 y destaca que se trató de un día de «ventas muy fuertes». Los comerciantes destacan que los productos que más se han solicitado han sido el pollo, el redondo, el marisco, el bacalao y el salmón y señalan una oscilación de precios mucho más ligera de lo que se puede pensar.