L’economia catalana mantindrà el creixement aquest 2026, amb una previsió d’augment del producte interior brut (PIB) del 2,6%, segons les estimacions del Govern de la Generalitat. Les perspectives positives conviuen, però, amb un escenari internacional incert, marcat per l’encariment de l’energia i el risc que l’augment dels costos acabi afectant la competitivitat de les empreses, la inversió i el consum.
L’evolució dels preus energètics és una de les principals variables que caldrà seguir durant els pròxims mesos. L’encariment de l’electricitat, el gas i els carburants incrementa les despeses de producció i transport i pot reduir els marges de les companyies, especialment en les activitats industrials amb un consum energètic elevat. Les empreses han d’afrontar el dilema d’absorbir aquests increments, amb el consegüent impacte sobre la rendibilitat, o traslladar-los als preus finals.
Aquesta pressió pot ser especialment difícil d’assumir per a les petites i mitjanes empreses, que disposen de menys marge financer per esmorteir augments sobtats dels costos. Si l’encariment es prolonga, també pot condicionar les decisions d’inversió i limitar la capacitat de les companyies per guanyar competitivitat en els mercats internacionals.
El consum i la inversió, claus per mantenir el dinamisme
La demanda interna serà un dels factors determinants per sostenir l’activitat econòmica. L’evolució de l’ocupació i de la renda disponible de les famílies influirà en el consum, mentre que les condicions de finançament i les expectatives empresarials condicionaran el ritme de la inversió. La capacitat de les empreses per continuar modernitzant les instal·lacions, digitalitzant processos i millorant l’eficiència energètica serà rellevant per afrontar l’actual escenari. Aquestes inversions poden reduir l’exposició a les fluctuacions dels preus i reforçar la productivitat, tot i que la incertesa pot portar algunes companyies a ajornar projectes fins que hi hagi més visibilitat sobre l’evolució dels costos.
El sector exterior també tindrà un paper important. Les tensions comercials, la situació dels principals mercats internacionals i l’encariment del transport poden condicionar l’evolució de les exportacions catalanes. En aquest context, mantenir la capacitat competitiva serà essencial per sostenir l’activitat de les empreses exportadores.
Un creixement exposat als riscos externs
La previsió del 2,6% dibuixa un escenari de creixement per a l’economia catalana, però no elimina els riscos que planen sobre l’activitat. La durada de l’encariment energètic serà determinant per establir-ne l’abast: un increment temporal dels preus pot ser assumible per a una part del teixit empresarial, mentre que una situació prolongada pot pressionar la rendibilitat, alimentar les tensions inflacionistes i frenar les decisions de consum i inversió. El repte per a l’economia catalana serà mantenir el dinamisme sense perdre competitivitat en un entorn internacional volàtil. L’evolució dels costos energètics, la fortalesa de la demanda i la capacitat inversora de les empreses marcaran el recorregut de l’activitat durant els pròxims mesos.