Europa podria quedar-se sense combustible per a avions en tres setmanes

La indústria aeroportuària tem que els avions podrien quedar-se sense combustible en tres setmanes si l’estret d’Ormuz continua tancat. Segons ha avançat el Financial Times, els aeroports han alertat, en una carta enviada als comissaris d’Energia i de Transport, Dan Jørgensen i Apostolos Tzitzikostas, de les “greus repercussions econòmiques” en cas d’una “escassetat sistèmica” de combustible per a avions. El missatge, detalla el rotatiu britànic, s’ha enviat a través del Consell Internacional d’Aeroports (ACI), que representa els aeròdroms europeus.
“Si el pas per l’estret d’Ormuz no es reprèn de manera significativa i estable en les pròximes tres setmanes, l’escassetat sistèmica de combustible per a avions esdevindrà una realitat per a la UE”, apunta l’escrit enviat a les autoritats europees. Els aeroports incideixen que la temporada alta d’estiu és pròxima i que aquest fet ha intensificat les preocupacions. “Del viatge aeri depenen moltes economies turístiques”, recorda la carta. El rotatiu detalla casos com el Vietnam, que ha començat a racionalitzar el combustible dels avions, i assenyala que Europa podria entrar aviat en una fase similar.
Les aerolínies, pendents de l’estret d’Ormuz
El preu del petroli no ha caigut malgrat l’anunci de Donald Trump d’un alto el foc de dues setmanes a la guerra de l’Iran. L’organisme europeu explica que els aeroports gestionen el 26% de les exportacions europees i que una escassetat de combustible pot ser crític també per a economies que no depenen del turisme.
La carta arriba dies després que Aena, l’operador dels aeroports espanyols, hagi rebaixat els rumors d’una possible escassetat, assegurant que les dades de les empreses subministradors de combustible “no indiquen que hi hagi un problema en aquests moments”. Sigui com sigui, la situació comença a notar-se als aeroports. Volotea ha retallat un 0,5% les seves rutes a l’Estat per l’encariment del combustible, un revés que han evitat dins ara Vueling i Ryaner, segons el recull informatiu de l’ACN.
Ara bé, les aerolínies espanyoles han avisat que els problemes podrien arribar al maig si la crisi a l’estret d’Ormuz s’allarga. “Esperem que la guerra acabi abans d’això i que els riscos pel subministrament de fuel desapareguin”, va apuntar el conseller delegat de Ryanair, Michael O’Leary, en una entrevista a la televisió britànica Sky News.