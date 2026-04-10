Europa podría quedarse sin combustible para aviones en tres semanas

La industria aeroportuaria teme que los aviones podrían quedarse sin combustible en tres semanas si el estrecho de Ormuz continúa cerrado. Según ha adelantado el Financial Times, los aeropuertos han alertado, en una carta enviada a los comisarios de Energía y de Transporte, Dan Jørgensen y Apostolos Tzitzikostas, de las “graves repercusiones económicas” en caso de una “escasez sistémica” de combustible para aviones. El mensaje, detalla el rotativo británico, se ha enviado a través del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), que representa los aeródromos europeos.

«Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE”, apunta el escrito enviado a las autoridades europeas. Los aeropuertos inciden en que la temporada alta de verano está próxima y que este hecho ha intensificado las preocupaciones. “Del viaje aéreo dependen muchas economías turísticas”, recuerda la carta. El rotativo detalla casos como el de Vietnam, que ha comenzado a racionalizar el combustible de los aviones, y señala que Europa podría entrar pronto en una fase similar.

Pasajeros consultando las pantallas con información de los vuelos en la terminal 2 del aeropuerto del Prat / ACN

Las aerolíneas, pendientes del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo no ha caído a pesar de el anuncio de Donald Trump de un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán. El organismo europeo explica que los aeropuertos gestionan el 26% de las exportaciones europeas y que una escasez de combustible puede ser crítica también para economías que no dependen del turismo.

La carta llega días después de que Aena, el operador de los aeropuertos españoles, haya rebajado los rumores de una posible escasez, asegurando que los datos de las empresas suministradoras de combustible “no indican que haya un problema en estos momentos”. Sea como sea, la situación comienza a notarse en los aeropuertos. Volotea ha recortado un 0,5% sus rutas en el Estado por el encarecimiento del combustible, un revés que han evitado hasta ahora Vueling y Ryaner, según el informe informativo de la ACN.

Ahora bien, las aerolíneas españolas han avisado que los problemas podrían llegar en mayo si la crisis en el estrecho de Ormuz se prolonga. “Esperamos que la guerra termine antes de eso y que los riesgos para el suministro de combustible desaparezcan”, apuntó el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, en una entrevista a la televisión británica Sky News.