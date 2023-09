L’Euríbor podria tancar setembre prop del 4,150%, el seu màxim des del 2008

L’Euríbor, la taxa de referència que empren la majoria d’hipoteques a tipus variable de l’estat espanyol, apunta a tancar el mes de setembre situat prop del 4,150%, segons els càlculs realitzats per Europa Press. A només un dia hàbil que s’acabi el novè mes de l’any, l’Euríbor acumula una mitjana del 4,145%, la qual cosa suposa un lleu alça respecte al 4,073% registrat a l’agost però per sota dels màxims de 4,149% observats al juliol. A la realitat, aquest nivell d’Euríbor implica que una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros amb un termini de venciment residual de 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor i hagi de revisar el seu tipus d’interès el mes de setembre, registrarà un augment de la seva quota hipotecària d’uns 167,06 euros al mes.

La taxa d’interès de referència es troba encara rondant el seu màxim nivell des de novembre del 2008. En un any i mig, l’Euríbor ha passat d’estar en terreny negatiu a aconseguir el seu major nivell en 15 anys a la calor de les 10 pujades consecutives dels tipus d’interès que ha escomès el Banc Central Europeu (BCE) per a frenar la inflació. Tot i això, no només hi ha males notícies. L’impacte per les famílies serà menys acusat que en mesos anteriors.

No tothom es veurà afectat per aquesta pujada

Els augments en els contractes de les hipoteques no succeiran per als qui revisin la seva hipoteca amb l’Euríbor de setembre, l’alça del qual serà de menys de dos punts percentuals. Això es deu al fet que el setembre del 2022 el BCE ja havia afrontat diverses pujades de tipus i això s’havia reflectit en els mercats, amb l’Euríbor aconseguint el 2,6%. En aquest sentit, aquest càlcul implica el màxim nivell d’increment per a una persona que hagi contractat una hipoteca amb aquest nivell finançat, ja que en tractar-se d’una revisió al principi del préstec (és a dir, li queden 30 anys per amortitzar), el canvi en el tipus d’interès té molt més impacte a l’haver molt principal per amortitzar.